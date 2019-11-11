Асоль Молдокматова сняла фильм об Аскаре Акаеве. Он мечтает вернуться

10 ноября первый президент Кыргызстана Аскар Акаев отметил свое 75-летие. Сегодня Асоль Молдокматова на своем канале в Youtube опубликовала фильм, посвященный его жизни и научной деятельности.

Хронометраж фильма - один час. Под лирическую музыку автор рассказывает о фактах из биографии Акаева. Также сам свергнутый президент делится своими мыслями и воспоминаниями.

"Наша политическая элита не на высоте"

Аскар Акаев рассказал, что под его руководством к началу 21 века у страны был хороший имидж островка демократии и лидера реформ, поэтому в республику шли инвесторы. Однако, потом ситуация изменилась:

К сожалению наша политическая элита оказалась не на высоте. Создали ужасную атмосферу, постоянные скандалы, поборы. В общем-то мы изгнали инвесторов. Кыргызстан, у которого почти нет собственных ресурсов очень нуждается в инвесторах... Политическая элита должна наконец это понять и менять сложившуюся систему.

"Меня оправдали"

Аскар Акаев в своем интервью заявил, что его совесть перед народом чиста и доказал это его приемник Курманбек Бакиев. По словам Акаева, Азимбек Бекназаров будучи генеральным прокурором провел расследование и проверил все заводы и предприятия в Кыргызстане, но не нашел активов, которые могли принадлежать семье Акаева.

Материальных ценностей не нашли, начали искать валютные активы. Наняли известного сыщика Либермана, помогали по просьбе Бакиева ФБР...Я считаю, что меня в общем-то оправдали. Моя совесть чиста и я благодарен за это Бакиеву. Пусть таким способом, но он доказал, что никаких валютных ценностей у нас нет, - сказал Аскар Акаев.

О планах вернуться в Кыргызстан

Я всегда вспоминаю строки Тютчева: "И дым Отечества нам сладок и приятен". Хочется вдохнуть этот дым Отечества, приехать.. Я надеюсь... Но помогает моя работа, помогает, что я вернулся и российская интеллигенция меня приняла очень тепло. Они меня поддержали и это помогло мне получить второе дыхание в научной сфере. Я участвую на конференциях, выступаю с докладами, выступаю с лекциями перед студентами. Вижу поддержку среди коллег... Кыргызстан для меня - это все. Это все-таки Родина … Мы с Майрам хотели бы в последние годы часто бывать или переехать в Кыргызстан. Я думаю, что возможно, я бы мог еще внести свой вклад в развитие Кыргызстана.

Он объяснил, что он не рвется в политику, а мечтает готовить новые, квалифицированные кадры для республики. Аскар Акаев считает, что это может быть возможно на базе филиала МГУ в Кыргызстане, который планируется открыть.