Юнармейцы из Кыргызстана отравятся в "Артек"

Участники юнармейского отряда российской военной базы "Кант", дислоцированной в Кыргызстане, получили путевки в Международный детский центр "Артек", расположенный в Крыму.

"В торжественной обстановке директор средней общеобразовательной школы №2 Министерства обороны РФ в городе Кант Любовь Белоконева вручила путевки победителям конкурсного отбора на участие в тематической образовательной программе "Военно-патриотический лагерь "Юнармеец", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в подчинении которого находится и авиабаза "Кант".

Программа юнармейского лагеря весьма разнообразна. Юнармейцы получат новые знания по истории и географии, закрепят знания и умения начальной военной подготовки, встретятся с известными людьми, Героями России, а также продемонстрируют свои творческие навыки. Смены рассчитаны на подростков от 8 до 17 лет, в зависимости от типа площадки.

В целом, по информации МО РФ, более 300 участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" со всей России примут участие в дополнительных общеразвивающих программах патриотической направленности в Крыму.

Новые программы под названиями "Юнармеец" и "Школа будущих командиров" будут реализованы на базе Международного детского центра "Артек". А на территории парка "Патриот" в Севастополе состоится военно-патриотическая игра "Щит и меч". Мероприятия для юнармейцев пройдут в период с 10 ноября по 1 декабря.

"Юнармия" - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в целях улучшения патриотического воспитания молодежи. Поставленная цель - увлечь ребят военно-патриотической тематикой, вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. "Юнармия" функционирует в рамках общероссийской детско-юношеской организации "Российское движение школьников" и также призвана систематизировать патриотическое движение. Соучредителями движения являются ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооруженных сил РФ, ЦСКА в лице его заместителя Светланы Хоркиной, а также Валентина Терешкова и советский и российский военачальник, Герой Советского Союза Валерий Востротин. С 2018 года начальник Главного штаба "Юнармии"- летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.