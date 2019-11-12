На Джеруе началась добыча руды

Вчера, 11 ноября, на золоторудном месторождении "Джеруй" в торжественной обстановке начаты взрывные работы. При первом производственном взрыве присутствовали председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Эмиль Осмонбетов, заместитель председателя Комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию КР, исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков, торговый представитель РФ в КР Валерий Латыпов, полномочный представитель Правительства КР в Таласской области Марат Мураталиев, заведующий сектором проектного развития отдела политики стратегического развития, экономики и финансов Аппарата Президента КР Асхат Беков и другие официальные лица.

Участники мероприятия ознакомились с Вахтовым поселком, где проживают рабочие, а также с ходом строительства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища.

Генеральный директор ОсОО "Альянс Алтын" Михаил Шубин в своем выступлении отметил, что первый взрыв на карьере "Джеруй" знаменует начало добычи руды, которая будет накапливаться на перегрузочном складе и на площадке ЗИФ.

"Мы должны к началу переработки ― примерно к Новому году ― накопить около 50 тысяч тонн руды для того, чтобы уже у нас пошел процесс получения золота. Это один из важнейших этапов в реализации проекта", ― сказал М. Шубин.

Руководитель "Альянс Алтына" поблагодарил власти страны за оказываемую поддержку, а население ― за понимание. Председатель ГКПЭН Эмиль Осмонбетов в свою очередь подчеркнул, что проект "Джеруй" имеет большое значение для развития экономики Кыргызстана.

"В этом году Правительством страны запущено несколько горнорудных объектов. В том числе и сегодняшний запуск карьера рудника "Джеруй". Более 40 лет мы шли к нему. И реализация этого проекта даст огромный толчок в налоговых поступлениях, повышении заработной платы, в социальных сферах. В связи с чем мы должны всемерно оказывать поддержку компании", - подчеркнул он.

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков также отметил, что "Джеруй" является одним из крупнейших инвестиционных проектов в Кыргызстане, который "привнесет новые технологии, новые специальности, новые навыки среди нашего горнодобывающего сообщества".

Он выразил надежду, что за "Джеруем" последуют новые инвестиционные проекты, не только в горнодобывающем секторе, но и других отраслях экономики. По его словам, все инвесторы сначала смотрят на горнодобывающую отрасль, смотрят, как работают "Кумтор",

"Ввод "Джеруя" ― это положительный сигнал иностранным и местным инвесторам. Особенно радует, что такой холдинг, как "Группа Альянс", пришел в нашу страну, потому что он известен как в России, так и на пространстве СНГ. Он брал многочисленные премии и по корпоративному управлению, и по другим сферам, как компания года в Российской Федерации. Мы со свой стороны, бизнес-сообщество, комитет по развитию промышленности и предпринимательству, постараемся максимальную поддержку оказать", ― добавил Сыдыков.

От лица бизнес-сообщества он поздравил "Альянс Алтын" и пожелал компании дальнейших успехов.