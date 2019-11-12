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Убийство бизнесмена в Турции: Сопоков освобожден от должности Генконсула

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- Оксана Гут
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Эркин Сопоков освобожден от должности Генконсула КР в Стамбуле. Об этом сегодня сообщает пресс-служба президента КР.

Отмечается, что глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий Указ, согласно которому Сопоков Эркин Мамасалиевич освобожден от должности Генерального консула Кыргызской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики.

Напомним, накануне стало известно об убийстве в Турции бизнесмена Айеркен Саймаити. На месте происшествия был обнаружен автомобиль марки Range Rover с дипномерами, ключи от которого найдены в кармане убитого. МИД КР до сих пор не комментирует вопрос, принадлежит ли это авто консульству КР.

Эркин Сопоков был назначен Генконсулом КР в Стамбуле в апреле 2017 года. Ранее он занимал должность директора государственной резиденции "Ала-Арча".


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URL: https://www.vb.kg/383152
Теги:
Алмазбек Атамбаев, консульство, Турция, убийство, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, МИД
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Комментарии
Алтынбек
12.11.2019, 14:45

оперативно среагировали, молодцы! его нужно досконально проверить, почему он позволяет пользоваться его машиной? Сопоков же  Атамбаева человек, значит они в одной лодке. Может Раим и Саймаити  700 млн вывозили деньги Атамбаева?  

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Холмс
12.11.2019, 14:56

раим через сопокова держал саймаити в поле зрения, что б тот не сквазанул с концами а потом ищи свищи его. А тут всегда на виду, еже ли, что  всегда есть возможность в расход пустить, вот и пустили.

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