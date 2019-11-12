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Кыргызстанцы стали в России лауреатами "военного Грэмми"

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- Евгений Денисенко
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В Центральном академическом театре Российской Армии в Москве состоялся гала-концерт и награждение лауреатов 14-го Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей "Катюша". Помимо российских исполнителей из более чем 30 регионов страны, свое мастерство продемонстрировали вокалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Кыргызстан на фестивале, по информации пресс-служба Центрального дома Российской Армии имени Михаила Фрунзе, представляли Рустам Русланов и Зульфия Мейзер.

Это творческое состязание, которое уже прозвали "военным Грэмми" ("Грэмми" – известная музыкальная премия Американской академии звукозаписи – VB.KG), как и в прежние годы, было организовано Министерством обороны РФ. В состав оргкомитета вошли представители его Департамента культуры, а также Главного военно-политического управления Вооруженных Сил страны, Центрального Дома Российской Армии, Секретариата Совета министров обороны государств СНГ, известные деятели культуры и искусства, в том числе Народный артист РФ Николай Басков и Заслуженная артистка РФ Наталия Москвина.

"Фестиваль успешно популяризирует военную песню, открывает новые таланты среди военнослужащих и членов их семей, стимулирует развитие творчества самодеятельных авторов и исполнителей, работающих в жанре военной песни и, конечно же, сближает людей различных национальностей и развивает международное военное сотрудничество в области культуры и искусства в рамках Содружества", - подчеркнули в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ. И отметили ежегодное увеличение количество талантливых участников со всех уголков России и из государств СНГ. Не первый раз участие в фестивале принимают и кыргызстанцы.

"Колоритом и богатством национальной музыки заставили восхищаться уже традиционные участники "Катюши" – исполнители из стран СНГ. Вокалисты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана достойно выступили в номинации "Виват, Победа!", исполняя армейские песни и песни, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - прокомментировали в пресс-службе Центрального дома Российской Армии имени М.Фрунзе. В этой номинации, в частности, Рустам Русланов из КР выступил с песней "Где же вы теперь, друзья однополчане", ему дружно аплодировал зал.

Приветствуя участников и гостей торжества, заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов передал приветствие и пожелания творческих достижений от главы оборонного ведомства страны Сергея Шойгу. И, подчеркнув значимость проведения нынешнего фестиваля в преддверии 75-летия Великой Победы, пожелал армейским талантам "быть передовым культурным отрядом в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил", поблагодарил "за дело, которому вы посвящаете часть своей жизни, за пропаганду воинского творчества, армейской культуры, любовь и верность патриотической песне".


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URL: https://www.vb.kg/383153
Теги:
концерт, Россия, театр, Москва, Кыргызстан
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