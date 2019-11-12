Иммунологов и аллергологов из КР пригласили в РФ обменяться опытом

Специалисты из Кыргызстана, принявшие участие в состоявшейся в Сочи 5-й научно-практической школе-конференции "Аллергология и клиническая иммунология для практикующих врачей", уже получили приглашение на следующий такой форум, запланированный на осень 2020 года.

"Мы снова ждем вас в Сочи. Надеемся, что новая школа будет для Вас такой же интересной, и вы узнаете много нового и полезного для своей повседневной практики", - говорится в приглашении, адресованном зарубежным коллегами организатором этих конференций Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) Российской Федерации.

В нынешней конференции вместе с практикующими врачами и молодыми учеными из Беларуси, Германии, Израиля, Испании, Казахстана, Латвии, Молдовы, России, Узбекистана приняли участие сотрудники Кыргызско-Российского Славянского университета и Кыргызской Государственной медицинской академии. Всего в Сочи собралось около 200 специалистов , было проведено 17 симпозиумов, специальные лекции, круглые столы, мастер-классы.

В рамках форума были достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества с российскими коллегами по ряду актуальных направлений.

В частности, речь идет об укреплении сотрудничества с ФМБА в области научно-исследовательской и практической деятельности, эта идея поддержана также ведущими учеными РАН. На базе КРСУ будет реализован совместно со специалистами из Екатеринбурга проект по диагностике и терапии иммунозависимых заболеваний. А во взаимодействии с сотрудниками кафедры иммунологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. Пирогова предусматривается преподавание дисциплины "Иммунология" как отдельной биомедицинской науки на медицинском факультете КРСУ.