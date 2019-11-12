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Акимов про Текебаева: Не нужно верить болтовне политика

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- Бакыт Стамов
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Омурбек Текебаев пытается сегодня играть в некоего защитника народных интересов, который, якобы, хочет привести в парламент ярких личностей, очистить и омолодить парламент, но 10 лет мы наблюдаем результат его этой самой деятельности, которая говорит сама за себя. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился общественный деятель и один из лидеров "Движения-93" Турат Акимов.

По его словам, нужно не просто верить болтовне политика, а смотреть на его реальные дела.

- Текебаев утверждает, что необходимо снизить избирательный порог для прохождения в парламент. Мол, это откроет дорогу молодым и так далее. Все эти его слова являются ерундой. Он прекрасно знает, что все как обычно решат финансы. Никакие демократические инструменты не помогут на этих выборах, так как они уже сплошь пропитаны политической коррупцией. Одним словам все решат админресурс и деньги. Поэтому как опытный политик, который, возможно, сам не будет напрямую участвовать, он создает условия, чтобы хоть кто-то из его окружения смог пройти в парламент. Текебаев понимает, что если он раньше еле с боями пробивался в парламент, то теперь и подавно не сможет, - сказал Акимов.

Про реальные дела главного "атамекеновца" говорит тот факт, что он преступным способом раскромсал Констицию, отметил эксперт.

- Это был конституционный переворот на государственном уровне. Его никто не уполномочивал менять Конституцию. В отсутствие власти самозванец Текебаев от имени других самозванцев изрезал Конституцию, а до этого собрал в некое Конституционное совещание абсолютно некомпетентных людей вплоть до религиозных деятелей. При этом Конституционное совещание – это тот орган, деятельность которого нигде не прописано. Получается это незаконный и неправомочный орган, который является просто совещательным, и он не имел право подменять под собой государственные органы. Вот так у нас идет подмена конституционных понятий. Конституцию имеет право принимать только парламент, также, как и исправлять и уничтожать. Все эти самозванцы рано или поздно должны будут за это ответить. Просто сейчас те люди, которые находятся у власти, пришли на свои посты благодаря этой Конституции. Поэтому они никогда Текебаева не накажут, но я уверен, что придут новые силы вроде Пашиняна, Зеленского или монгольского президента и вся это банда ответит за конституционный переворот, - добавил он.

Отметим, лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев стал ратовать за снижение избирательного порога для прохождения в парламент с 9 до 3 процентов. В этом случае, высказался политик, в Жогорку Кенеш смогут пройти новые и молодые силы.


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URL: https://www.vb.kg/383162
Теги:
выборы, Конституция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Турат Акимов, Омурбек Текебаев
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