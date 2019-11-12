Регби: сила, скорость и сноровка

В минувшее воскресенье на стадионе Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта завершился международный молодежный турнир по регби–7. Наши команды - мужская и женская - не смогли завоевать золотые медали, но тем не менее изрядно потрепали нервы своим соперникам.

Регби в Кыргызстане никогда не был популярным видом спорта. Более того, о нем мало кто знает в нашей республике. И вот тому свидетельство. На одном из матчей прошедшего турнира небольшая группа тинейджеров спорила о том, кто придумал регби. Одни утверждали - австралийцы, другие - американцы. Корреспонденту "Вечернего Бишкека" пришлось провести небольшой ликбез малолетним незнайкам. "Регби был придуман школьниками английского города Рагби (в другой транскрипции Регби) в жутко далекие 1840–е годы. Эта игра понравилась островитянам прежде всего за то, что в ней нужно было не только быстро бегать, но и толкаться. Можно и касаться мяча руками (что категорически запрещено в футболе). Первый международный матч по регби прошел в 1871 году в Лондоне между командами Англии и Шотландии.

Есть две основные разновидности этой игры: регби–15 и регби–7. Первый вариант более популярен. В нем участвуют по 15 человек в каждой команде, тайм длится по 40 минут. Регби–7, скажем так, более облегченная версия. В нем по семь игроков в каждой дружине, тайм длится тоже по семь минут. Но регби–7 - более динамичная игра, в ней тоже есть своя прелесть.

Регби на территории Советского Союза приживался с трудом. Первый чемпионат страны прошел только в 1963 году. Эта боевая игровая дисциплина оказалась особо популярна в России, республиках Закавказья и Украине.

В Кыргызстане регби особо никто не занимался, он культивировался ни шатко ни валко лишь в силовых структурах республики. Правда, одно время во Фрунзе были организованы несколько любительских команд, представлявших наши мощные заводы и фабрики, но век этих производственных дружин был не долог.

Ренессансом регби в Кыргызстане в 90–х годах прошлого века занялся (скончавшийся в 2010 году) бывший замминистра внутренних дел Кыргызстана Темиркан Субанов. Помнится, он рассказывал на страницах нашей газеты о том, какое значение в правоохранительных органах стран Западной Европы придают регби. "Эта игра требует немалой физической закалки, кроме того, учит людей коллективному мышлению", - говорил тогда с воодушевлением корреспонденту "Вечернего Бишкека" генерал–майор Субанов. Он приказывал всем командирам милицейских подразделений организовывать команды по регби и закручивал между ними довольно увлекательные турниры.

Но через несколько лет Субанов ушел в отставку, и его идея развивать регби угасла. Лишь бойцы расформированной сегодня Национальной гвардии сражались между собой на регбийных полях.

Однако КГАФКиС готовили тренеров по этой дисциплине. Редко, но все же проводились турниры по регби, в нескольких бишкекских школах даже открывались специальные группы подготовки. Но говорить о капитальном развитии регби в Кыргызстане, увы, не приходилось.

Ситуация стала исправляться в прошлом году, когда во главе федерации по этому виду спорта стал бывший командующий Внутренними войсками полковник Абылмажин Шадыбеков. Он установил тесные контакты с Азиатской и Международной федерациями регби, стал организовывать команды не только в Бишкеке, но и нескольких регионах страны. В последнее время стали проводиться даже чемпионаты страны.

Наша мужская сборная участвовала в крупном турнире в Москве, кроме того, кыргызстанские регбисты выезжали на состязания в Алматы, другие страны. Одним словом, жизнь у них стала налаживаться. И, наверное, поэтому Шадыбеков решил провести в Бишкеке международный турнир по регби–7 для молодежных сборных. В наш город приехали команды из Казахстана, Узбекистана и девичья дружина из Объединенных Арабских Эмиратов.

Кстати, наша федерация начала плодотворно сотрудничать с регбистами этой жаркой страны. Они подарили нам фирменные мячи. Ведь у нас с инвентарем дело пока обстоит не блестяще.

Сборные Кыргызстана на том турнире выступили не очень уверенно. Парни стали третьими, а девчонки заняли последнее, четвертое, место. Но утверждать, что они были статистами на поле, - тоже не верно. В мужской сборной есть свои лидеры - Ерлан Ташмаматов, Канат Керимкулов, которые успешно играют в атаке и надежно в защите. В хороших регбисток обещают вырасти Анна Омельяненко, Ангелина Матвиенко и многие их подруги по команде. Кстати, женская команда Кыргызстана была организована только два месяца назад.

После завершения турнира лидер мужской дружины Ерлан Ташмаматов рассказал корреспонденту "Вечернего Бишкека": "Регби занимаюсь два года и считаю его одним из самых лучших видов спорта. Он требует силы, выносливости, реакции, быстроты мышления, а еще он очень азартен, учит дружбе и взаимопониманию между людьми".

Капитан женской команды Ангелина Матвиенко тоже призналась в любви к регби: "Зря говорят, что этот вид спорта жесткий. Да, не художественная гимнастика и даже не легкая атлетика, но он воспитывает характер. Слабый духом человек никогда не сможет уверенно играть в регби".

Тренер наших сборных (мужской и женской) Николай Котляров остался довольным выступлением своих подопечных. "Этот турнир поспособствует приобретению опыта нашими игроками, показал над улучшением каких компонентов игры еще нужно работать. Но главное - и парни, и девочки показали бойцовский характер. Через год они уже будут играть намного увереннее".

А президент Федерации регби Кыргызстана Абылмажин Шадыбеков сообщил для всех любителей этого вида спорта приятную новость: "В будущем году в Бишкеке пройдет чемпионат Азии. К нам приедут 10 лучших команд континента. Нужно уже сейчас готовиться к этому историческому для нас турниру".