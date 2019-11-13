Борьба с фальшивыми учеными. Что делают в КР для повышения статуса науки

Вскоре в Кыргызстане защиты докторских и кандидатских работ могут проходить по конференц связи через интернет. Какие еще новшества ждут академическую среду VB.KG рассказал доктор юридических и политических наук, заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии Азиз Канатбек.

- Российские проект "Диссернет" для научной среды и для общества в целом стал хорошим мотиватором, чтобы качественно писать работы. Для всех, в том числе для корифеев науки, это стало катализатором того, что нужно качественные готовить работы и также воспитывать учеников. Иначе, через 5 или 10 лет плагиат или незаконные заимствования обязательно обнаружатся и станут предметом обсуждений. Кроме "Диссернета" и программы "Антиплагиат", которую использует ВАК, есть еще и общественная экспертиза. И это меня всегда успокаивает, что народ все-равно даст оценку. Такую оценку за деньги не купишь. Стоит загрузить работу в интернет, и она становится предметом общественного интереса. Часто даже не обязательно лишать человека степени, достаточно показать, что он лживый ученый, чтобы у него не было будущего, - говорит Канатбек Азиз.

При этом у зампреда ВАКа есть претензии к "Дессернету":

- Меня возмущает, что экспертизу может провести любой желающий: начиная от школьника и обычного пользователя интернета, заканчивая прославленными учеными. Проблема в том, что они показывают только отрицательную сторону, - добавил Азиз Канатбек.

О борьбе с коррупцией в науке

Защита ученой степени накладывает большое финансовое бремя на самого соискателя: он должен оплатить транспортные расходы, проживание и питания иногородним членам диссертационной комиссии. Для защиты докторской диссертации оппонентов нужно пригласить из других стран. Сейчас разрабатывается система, которая максимально исключит подобные коррупционные риски.

- Теперь, если оппонент дает положительный отзыв на диссертацию, то его присутствие не обязательно. Раньше если не могли присутствовать два члена комиссии, защиту отменяли. При этом мы понимаем, что на защите диссертации должна быть дискуссия и выражение различных мнений. Поэтому мы хотим разрешить иногородним членам диссертационного совета присутствовать на защите в онлайн режиме. Более того, уже сейчас любой желающий может в прямом эфире следить за тем как проходят защиты диссертаций, - рассказал Азиз Канатбек.

В Кыргызстане можно будет получить степень PhD

Сейчас разрабатываются документы, которые позволят соискателям получить в Кыргызстане научные степени не только по советской системе (кандидат и доктор наук), но и защитить степень по болонской системе - доктор PhD.

Как рассказал Азиз Канатбек, присуждение этой степени будет адаптировано под реалии Кыргызстана, а сам процесс будет немного отличаться от принятой в Европе практики.

- Мы пришли к выводу, что советская система должна остаться. Она хорошо себя зарекомендовала и отказываться от нее будет неправильным. Поэтому степень доктора наук PhD будет существовать параллельно с ней, - рассказал Азиз Канатбек.

Он пояснил, что в Кыргызстане решающее слово при присуждении степени останется за Высшей аттестационной комиссией, а не за университетом, как это принято в Европе. По его словам, такое решение принято продиктовано реальными условиями, которые существуют в системе высшего образования в Кыргызстане.

- Очень остро стоит вопрос признания этой степени другими университетами. Мы опасаемся, что вузы откажутся признавать степени PhD, друг друга. Такая проблема может возникнуть из-за коммерческой конкуренции, чтобы привлечь в свой вуз больше студентов. Исходя из этого, по крайней мере временно, звание PhD будет присуждать Высшая аттестационная комиссия, - отметил Азиз Канатбек.

Кроме того, он добавил, что сейчас в рамках ЕАЭС создана рабочая группа, которая разрабатывает модельное соглашение о признании документов о признании научных степеней во всех пяти странах союза.

Более полное интервью заместителя Высшей аттестационной комиссии Азиза Канатбека смотрите в видео VB.KG: