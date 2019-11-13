Сможет ли патрульная милиция в Бишкеке угнаться за двумя зайцами?

С начала ноября в двух районах столицы - Первомайском и Свердловском - начала работать патрульная милиция. Стражи порядка занимаются обеспечением как общественной, так и дорожной безопасности. Возможно, поэтому многие граждане скептически отнеслись к проведению реформы автоинспекции: за двумя зайцами еще никому не удавалось угнаться.

Милиции просят доверять

Наша газета освещала ход конкурса по набору сотрудников нового подразделения, которое было организовано путем слияния Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) и Патрульно–постовой службы (ППС). Причем надо заметить, что точно такое образование у нас в городе уже было. Но из–за его низкой эффективности от него отказались. Порядка на дорогах больше не стало, так как сотрудники той службы были сконцентрированы на поддержании общественного порядка.

Теперь же, как говорят авторы идеи, основную борьбу с нарушителями ПДД будут вести камеры видеонаблюдения и фотофиксации, а сотрудники патрульной милиции возьмут на себя те нарушения, которые устройствами не фиксируются.

В общем, сказано - сделано. Реформаторы провели конкурс и набрали новых сотрудников. Ну как новых... Часть из них уже работала в системе ГУОБДД. Затем всех новичков направили на обучение в Академию МВД.

И вот на днях состоялось торжественное мероприятие, которое символизировало начало работы вновь созданной структуры. На нем присутствовал даже глава государства Сооронбай Жээнбеков.

Выглядит все очень даже прилично. Во–первых, правоохранители будут колесить по городу на новых патрульных автомобилях. Во–вторых, их обеспечили необходимым обмундированием и специальными средствами. И, наконец, в–третьих, и, это самое главное, сотрудники патрульной милиции будут получать повышенную зарплату.

Вот здесь с авторами реформы трудно не согласиться: низкий уровень довольствия всегда был коррупционным фактором. Человек будет искать альтернативные источники дохода, если его семья голодает. А в случае со стражами дорожного порядка, которые имеют реальную власть, долго искать этот самый альтернативный доход не придется. В общем, теперь вместо 10–12 тысяч сомов, блюстители закона будут получать примерно 22 тысячи сомов. Тоже не предел мечтаний, конечно, но гораздо лучше, чем было.

Всего же на реализацию проекта, читай, на закупку всех необходимых принадлежностей, планируют потратить более 381 миллиона сомов. Только на приобретение 80 единиц спецтранспорта потратят 66 миллионов сомов. Еще 10 миллионов направят на приобретение чемоданов для оформления дорожно–транспортных происшествий, в которых есть рулетки, жезлы, канцтовары, карты памяти, медицинские принадлежности, наборы контроля трезвости, планшеты, фотоаппараты, шнуры ограждения и мыломоющие средства.

Президент Сооронбай Жээнбеков остался доволен увиденным. Он особенно подчеркнул, что впервые конкурс на замещение вакантных должностей прошел открыто и прозрачно. Глава государства признался, что наблюдал за его ходом лично. И практику, когда проекты создаются совместными усилиями неправительственных и государственных структур, необходимо продолжать. Напомним, в отборе кандидатов в патрульную службу милиции участвовало большое количество представителей гражданского общества.

К настоящему моменту в новое подразделение набрали около 600 сотрудников. И часть уже закончила обучение. Но вакантными остаются еще более двухсот мест. Это связано с тем, что проведено только два этапа конкурсного отбора из трех.

До конца года ПСМ начнет патрулировать Ленинский и Октябрьский районы Бишкека. Это случится тогда, когда вторая группа курсантов закончит обучение в Академии МВД. Ну а после полного укомплектования личного состава в столице проект перейдет в Ош, а далее будет реализовываться по всей стране.

В общем, структура, к созданию которой все относились скептически, постепенно набирает обороты. Быть может, она действительно сможет что–то изменить в сложившейся в городе ситуации с тотальным нарушением ПДД и общественного порядка. По крайней мере, президент призвал граждан доверять милиционерам.

Гражданам обещают, что над деятельностью службы установят жесткий контроль. В частности, общественным мониторингом займутся независимые эксперты. Это должно помочь вовремя выявлять недостатки и передавать информацию для устранения нарушений. Причем население просят сообщать о любых проступках милиционеров.

Кроме того, для контроля сотрудников используются нагрудные регистраторы. Они должны быть включены постоянно. Причем информацию с устройств сами стражи порядка не смогут стереть.

Работает новая структура круглосуточно, в три смены по восемь часов. В дневное и вечернее время за порядком следят пока 15 патрульных и 11 пеших патрулей, а ночью количество пеших групп сокращается до одной.

А подход надо менять

Реформаторы в оправдание своей идеи заявляют, что прошлые преобразования провалились по той причине, что штат не меняли, зарплату не повышали, хорошие машины и прочую технику не закупали. Но это не совсем так. Конкурсный отбор был. Правда, походил он больше на фарс. И в этот раз сомнений относительно его непредвзятости довольно много.

Впрочем, не только это. Например, водители не уверены, что патрульная милиция сможет существенно повлиять на дорожную ситуацию. Ведь сами реформаторы указывают, что основная часть ее деятельности касается общественной безопасности.

Это было бы логично, если бы системой видеонаблюдения оснастили всю столицу. Ну и штрафы платились бы каждым нарушителем. И если первое - дело решаемое, так как проведен уже второй тендер по реализации проекта "Безопасный город", скоро победитель приступит к монтажу устройств, то со вторым - беда. Штрафы оплачивают всего 44–45 процентов наказанных. Для сравнения, в том же Казахстане этот показатель равен 60 процентам.

Более того, камеры фиксируют лишь малую часть правонарушений. Самое главное - они не могут бороться с незаконной парковкой, которая и создает основные проблемы автомобилистам. Именно по этой причине проезжая часть дорог заметно сужается, снижая пропускную способность. Бороться с этим, по идее, должны с помощью эвакуаторов. Но их катастрофически мало, чтобы покрыть весь город.

Вот здесь бы и пригодились патрули. Подъехал к остановке, которая забита таксистами, оштрафовал каждого и уехал дальше. В следующий раз подумают.

На деле вышло совсем иначе, в чем уже несколько раз смог лично убедиться корреспондент "ВБ". Первая встреча с патрулем произошла на улице Киевской, возле торгового центра "Бишкек парк". Остановка общественного транспорта здесь всегда забита "бомбилами". Маршрутки и троллейбусы вынуждены останавливаться прямо на проезжей части.

Так вот, патруль подъехал к нарушителям, но его экипаж не вышел из машины, дабы оштрафовать их. Все ограничилось ором в "матюгальник", чтобы те немедленно покинули остановку. Водилы так и поступили. Но через десять минут, когда доблестные стражи порядка удалились, они снова вернулись на свои места.

Вторая встреча была на остановке "Моссовет", если ехать в верхнюю часть города. Ситуация аналогична предыдущей. С той только разницей, что, пока патруль гонял машины, стоящие впереди него, один в прямом смысле оборзевший таксист развернулся через двойную сплошную и встал сзади. Показательно, не правда ли?

Если сами сотрудники хотят, чтобы их работа была эффективной, то они должны нещадно карать нарушителей. Только тогда последние будут бояться отступить от установленных норм. Все остальное не работает, и примеры наглядно это демонстрируют. При нынешнем подходе никакая реформа не поможет. Так что можно ждать очередной смены вывески.

Автор: Сергей Швец