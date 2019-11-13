Политики Кыргызстана: Чья молчанка громче будет?

Президент Сооронбай Жээнбеков в отличие от своего предшественника Алмазбека Атамбаева не слишком говорлив. Он предпочитает действовать молча, выступает со спитчами, только когда ситуация требует непосредственного вмешательства со стороны первого лица государства. Этот молчаливый тренд сегодня подхватили и другие политики.

Ни слова больше

Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, любил делать публичные заявления. О том, к кому и как он относится, что думает по тому или иному поводу и что собирается делать. Говорил бывший президент много и чаще всего слишком недипломатично и откровенно для политика его уровня.

Впрочем, теперь, видно, пришло время собирать камни - Атамбаев больше публично не выступает, наоборот, играет в молчанку со следователями ГКНБ и Фемидой.

Имидж глубокомысленно немногословного политика сегодня примеряют на себя многие представители отечественного истеблишмента, в том числе и так называемые динозавры. К примеру, лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев. Раньше ему всегда было чем поделиться с электоратом. Главный атамекеновец высказывался так часто и красочно, что по праву заслужил звание одного из главных ньюсмейкеров республики.

Однако после того как в августе политик обрел пусть и ограниченную, но свободу (ему изменили меру пресечения на домашний арест в связи с пересмотром уголовного дела о коррупции, по которому он был осужден), он стал более сдержан в своих речах.

Сейчас его тактика такова: спрашивают - отвечает. Задали ему вопрос журналисты, каким должен быть размер избирательного порога в КР, Текебаев ответил:

- При пропорциональной системе партии получают столько мандатов, сколько набрали голосов. Идет справедливое распределение. Есть, конечно, и свои недостатки. Список партии составляет не народ, а лидеры партий. Есть риски. Я не могу утверждать, что деньги тут не играют роли, в каждой партии свои правила. Нужно снизить избирательный порог до 3 процентов, тогда даже 5–6 человек могут объединиться. И если наберут достаточное количество голосов, то пройдут в парламент. Пусть они возьмут 3–4 мандата, но их голос будет слышен в парламенте. Не нужно давать возможность выигрывать только партиям власти, необходимо открыть путь простым партиям, молодым. Мы эту идею предлагаем с 2013 года.

Переживания лидера кыргызских социалистов понятны. Для партии "Ата Мекен", не обладающей ощутимой финансовой, да и электоральной поддержкой, вопрос снижения избирательного порога жизненно важен. Атамекеновцы на прошлых выборах едва смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Девять процентов для них полный крах.

Впрочем, шансы оказаться в составе парламента седьмого созыва у политиков из "Ата Мекена" есть. Можно "поженить" свою партию с другой, более популярной у народа или имеющей крепкую материальную базу, позволяющую щедро финансировать предвыборную кампанию. Например, с партией "Республика", которая, как недавно стало известно, собирается в новый ЖК идти уже без "Ата–Журта". Ведь тандем Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева давно и безвозвратно распался.

Бабанов собирается с силами?

Не исключено, что отец кыргызской Конституции уже взвесил все "за" и "против" возможного союза с Бабановым. И, кажется, даже уже сделал своему тезке довольно прозрачный намек - в виде комплимента.

- В 2015 году были парламентские выборы, Бабанов набрал голосов в три раза больше, чем я. Это значит, что Бабанова народ уважает в три раза больше, чем меня, что верит в него в три раза больше, - заявил Омурбек Текебаев в одном из недавних интервью.

Публичное признание Текебаевым существенного политического веса второго Омурбека дорогого стоит. Папа Теке относится к тому типу политиков, для которых в борьбе за власть не существует друзей - только интересы. Так что подобные реверансы в сторону молодого коллеги, чьи действия он раньше беспощадно критиковал, означают, что для Омурбека Чиркешовича Бабанов стал фигурой, с которой выгоднее считаться.

Не он один отмечает, что Бабанов как политический деятель, действительно возмужал и, безусловно, уже перерос имидж "самого молодого" коллеги, на которого более старшие и опытные представители истеблишмента могли смотреть со снисхождением.

И хотя Омурбек Бабанов сегодня, как и многие другие политики, проповедует немногословность, можно не сомневаться насчет его намерений участвовать в выборной гонке во главе "Республики". Причем у его партии будут отличные шансы взять много мандатов. Он яркий и харизматичный лидер, обладающий чертами, привлекательными для электората.

Кроме того, Омурбек Токтогулович провел не одну предвыборную кампанию. Президентская гонка 2017 года, в которой он стал вторым, показала, что он знает, как завоевывать симпатии народа и собирать вокруг себя надежных сторонников.

Даже проигрыш в этой борьбе пошел ему на пользу. Прежде всего он доказал, что умеет сохранить достоинство даже в ситуации, когда победа остается за оппонентом. В этом смысле тот же Алмазбек Атамбаев оказался гораздо слабее: не сумел смириться с фактом передачи власти другому человеку, хотя кричал на всех углах, что пошел на это добровольно.

Бабанов показал, что способен держать свое слово. После выборов он пообещал Атамбаеву, что сдаст депутатский мандат, уйдет из политики и не появится в Кыргызстане в течение года. Поступил, как и говорил.

Омурбек Токтогулович и сейчас демонстрирует последовательность в словах и делах. Недавно он летал в Россию. Это его путешествие в обществе восприняли как попытку сбежать из республики, где он по–прежнему проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Однако Бабанов заявил, что поездка деловая и он намерен вернуться. Что и, к удивлению многих, сделал.

На Бабанова, когда он пойдет на выборы, будет работать и то, что в свое время он сумел очень убедительно показать кыргызстанцам: стабильность в республике для него остается очень важным приоритетом. Когда после президентских выборов таласцы были возмущены результатом плебисцита и готовы были митинговать, в надежде оспорить их, Омурбек Токтогулович категорически не поддержал протестные настроения, чем, скорее всего, спас страну от очередной смуты.

Фактор Матраимова

Выборы в 2020–м году окажутся интересными еще и потому, что за мандаты в ЖК, видимо, будут бороться и новые политические объединения. Вполне возможно, что в выборном списке появится партия "Мекеним Кыргызстан", которую отечественные СМИ связывают с именем бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Райымбеком Матраимовым. Более известным в народе как Райым–миллион.

"Мекеним Кыргызстан" не так известна, как СДПК, "Ата–Журт" или "Ата Мекен". Однако ее представители есть практически во всех регионах, они хорошо известны простым людям. Так что участие в выборной гонке за места в Жогорку Кенеше - логичный этап развития.

Что касается Матраимова, который предположительно стоит за "Мекеним Кыргызстан", то у него, как считают эксперты, притязания на власть вполне серьезные.

Поводом говорить о Райымбеке Матраимове как о политике стало его видеообращение, опубликованное весной в сети Facebook, в ответ на обвинения Алмазбека Атамбаева. Тот заявил, что именно Матраимов финансировал выборы Сооронбая Жээнбекова.

Отметим, Матраимова называли куратором таможни, несколько раз СМИ писали о его баснословном богатстве. Среди бизнес–сообщества и СМИ периодически муссируются слухи о коррупционных схемах, за которыми стоит Матраимов, о том, что только по его протекции назначается сам председатель Таможенной службы и другие начальники ГТС.

Однако доказательств и конкретных фактов, подтверждающих эти слухи, до сих пор не было обнародовано. Так что нравится это кому–то или нет, но пока юридически не доказано незаконное обогащение, Матраимов остается честным человеком. А его репутация - это пока что предмет обсуждения в СМИ и социальных сетях, и не более того.

Тогдашнее видеообращение бывшего таможенника к бывшему же президенту аналитики назвали серьезной заявкой на политическую карьеру. И неспроста: ролик, главным героем которого был до этого совершенно непубличный человек, делали явно не на коленке. Съемка Матраимова проходила в стиле блога российского политика Алексея Навального - дорогой костюм, профессионально выставленный свет, хорошо подобранные цветовые комбинации в кадре.

Ключевым моментом видеообращения стали слова, адресованные Атамбаеву.

- Хочу сказать, что, если вы не прекратите очернения в мой адрес, я не буду просто так сидеть. У меня достаточно информации для борьбы с вами, сил тоже хватит, - заявил бывший замглавы ГТС.

Трудно сказать, сыграл ли Райымбек Матраимов какую–то роль в дальнейших событиях, приведших к аресту Алмазбека Атамбаева. Однако сегодня человек, которого бывший президент клеймил как коррупционера, на свободе, сам же Атамбаев оказался за решеткой по тому же обвинению.

Если Матраимов действительно решит заняться большой политикой вместе с партией "Мекеним Кыргызстан", то на его победу будут работать мощные финансовые ресурсы: помимо его личного состояния, многие его братья занимаются успешным бизнесом.

Также у него и его команды есть хороший опыт проведения парламентских и президентских выборов. Ранее президент Жээнбеков подтвердил, что Райымбек Матраимов активно помогал партии СДПК победить на парламентских выборах 2011 года.

К тому же Матраимов активно занимается на юге страны меценатством: помогает бедным семьям, устраивает различного рода благотворительные акции, спонсирует спортивные организации. Даже имеет несколько собственных спортклубов. Построил в Кара–Суйском районе большую мечеть, школу при ней. Все это дает ему широкую популярность среди простого народа и авторитет, а значит, и хорошие шансы в борьбе за власть.

Автор: Анвар Ажиев

Коллаж Романа Бяхова