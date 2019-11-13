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В Бишкеке задержан 25-летний мужчина подозреваемый в автоугоне

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- Оксана Гут
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Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении автоугонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

20 октября в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился житель столицы Т.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 20 октября в период времени с 22:00 по 14:00 часов, находясь возле дома по улице Салиева в Бишкеке неправомерно завладели автомашиной марки "Хонда-Фит", после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и начато досудебное производство по статье 206 (угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий оперативниками СКМ ГУВД Бишкека совместно с СКМ УВД Свердловского района был задержан подозреваемый Н.Р. 1994 года рождения и доставлен в Следственную службу УВД Свердловского района. В порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД столицы. Свердловским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения арест с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.

В ходе проводимых следственных действий и оперативных мероприятий в рамках досудебного производства установлено, что подозреваемый Н.Р. имеет причастность еще к 3 фактам аналогичных преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/383173
Теги:
задержание, угон, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
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