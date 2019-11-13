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В Бишкеке выявлено еще две тонны контрабандного дизтоплива

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- Оксана Гут
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Сотрудниками Отдела дознания УГСБЭП по городу Бишкек совместно с ГИЭТБ Бишкека во исполнение решения премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева на введения временного запрета на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызской Республики, выявлена очередная незаконная точка реализации ГСМ (стихийной торговли) в неустановленных местах.

Так, по сообщению пресс-службы ГСБЭП, 12 ноября в ходе проведенных мероприятий на территории жилого массива "Ынтымак" города Бишкек, по улице Садырбаева была обнаружена стихийная точка сбыта ГСМ. В ходе осмотра было обнаружено свыше 2 тонн дизельного топлива, без каких либо разрешительных документов.

- Уважаемые граждане если вы обладаете, какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах просим вас обратится в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707, - говорится в сообщении.

В настоящее время Службой проводится работа по установлению ранее ввезенного незаконным путем ГСМ, а также предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады).

В ведомстве напоминают, что некачественное топливо может навредить не только авто и нанести непоправимый урон окружающей среде, а значит, и здоровью граждан: увеличивается число хронических заболеваний органов дыхания, снижается репродуктивная функция, повышается смертность.


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URL: https://www.vb.kg/383174
Теги:
ГСМ, контрабанда, ГСБЭП, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Барсбек
13.11.2019, 11:42

Нужно так работать и дальше, правительство работает во благо народа. Поднять имидж страны на новый уровень, которым сейчас занят наш глава государства. Нужно поддерживать его, ведь он гарант конституции

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