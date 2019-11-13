В Бишкеке выявлено еще две тонны контрабандного дизтоплива

Нужно так работать и дальше, правительство работает во благо народа. Поднять имидж страны на новый уровень, которым сейчас занят наш глава государства. Нужно поддерживать его, ведь он гарант конституции
Сотрудниками Отдела дознания УГСБЭП по городу Бишкек совместно с ГИЭТБ Бишкека во исполнение решения премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева на введения временного запрета на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызской Республики, выявлена очередная незаконная точка реализации ГСМ (стихийной торговли) в неустановленных местах.
Так, по сообщению пресс-службы ГСБЭП, 12 ноября в ходе проведенных мероприятий на территории жилого массива "Ынтымак" города Бишкек, по улице Садырбаева была обнаружена стихийная точка сбыта ГСМ. В ходе осмотра было обнаружено свыше 2 тонн дизельного топлива, без каких либо разрешительных документов.
- Уважаемые граждане если вы обладаете, какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах просим вас обратится в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707, - говорится в сообщении.
В настоящее время Службой проводится работа по установлению ранее ввезенного незаконным путем ГСМ, а также предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады).
В ведомстве напоминают, что некачественное топливо может навредить не только авто и нанести непоправимый урон окружающей среде, а значит, и здоровью граждан: увеличивается число хронических заболеваний органов дыхания, снижается репродуктивная функция, повышается смертность.