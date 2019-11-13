"Не получилось уничтожить физически". Атамбаев о событиях в Кой-Таше

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал заявление, в котором рассказал свою версию произошедших событий в селе Кой-Таш 7 и 8 августа. Текст заявления распространила партия СДПК, также он размещен на сайте бывшего президента.

В своем обращении экс-глава государства, которого теперь подозревают по целому ряду уголовных дел, принес соболезнования семье погибшего бойца "Альфа" Усонбека Ниязбекова.

"Я надеюсь, что после того, как восторжествует справедливость у меня будет возможность оказать его семье помощь и поддержку", - пишет он.

Отметим, по версии следствия, именно вооруженное сопротивление Атамбаева 7 августа привело к убийству альфовца.

"Причина возмущения и протестов мирных граждан 7 и 8 августа была только одна: незаконное вооруженное нападение на них вечером 7 августа и днем 8 августа, в результате чего сотни людей были сильно избиты и ранены", - пишет Атамбаев.

Действительно, силовики первые открыли огонь, однако стреляли резиновыми пулями. Десятки защитников бывшего президента получили травмы, но сами силовики оказались ранены из огнестрельного оружия.

Экс-президент просит отпустить из-под стражи своих сторонников, которых обвиняют в организации массовых беспорядков.

"Совершенно очевидно, что все эти действия властей не имеют никакого отношения к интересам страны. Они исходят лично от Сооронбая Жээнбекова и преследуют лишь одну цель – дискредитировать экс-президента Алмазбека Атамбаева, уничтожить его морально, раз не получилось физически", - считает экс-президент.

Отметим, заявление Алмазбека Атамбаева сделано в преддверии первого заседания суда по делу Азиза Батукаева, где бывший глава государства проходит обвиняемым. Заседание назначено на 15 ноября. Сейчас Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ.