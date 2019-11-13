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"Не получилось уничтожить физически". Атамбаев о событиях в Кой-Таше

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- Екатерина Улитина
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Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал заявление, в котором рассказал свою версию произошедших событий в селе Кой-Таш 7 и 8 августа. Текст заявления распространила партия СДПК, также он размещен на сайте бывшего президента.

В своем обращении экс-глава государства, которого теперь подозревают по целому ряду уголовных дел, принес соболезнования семье погибшего бойца "Альфа" Усонбека Ниязбекова.

"Я надеюсь, что после того, как восторжествует справедливость у меня будет возможность оказать его семье помощь и поддержку", - пишет он.

Отметим, по версии следствия, именно вооруженное сопротивление Атамбаева 7 августа привело к убийству альфовца.

"Причина возмущения и протестов мирных граждан 7 и 8 августа была только одна: незаконное вооруженное нападение на них вечером 7 августа и днем 8 августа, в результате чего сотни людей были сильно избиты и ранены", - пишет Атамбаев.

Действительно, силовики первые открыли огонь, однако стреляли резиновыми пулями. Десятки защитников бывшего президента получили травмы, но сами силовики оказались ранены из огнестрельного оружия.

Экс-президент просит отпустить из-под стражи своих сторонников, которых обвиняют в организации массовых беспорядков.

"Совершенно очевидно, что все эти действия властей не имеют никакого отношения к интересам страны. Они исходят лично от Сооронбая Жээнбекова и преследуют лишь одну цель – дискредитировать экс-президента Алмазбека Атамбаева, уничтожить его морально, раз не получилось физически", - считает экс-президент.

Отметим, заявление Алмазбека Атамбаева сделано в преддверии первого заседания суда по делу Азиза Батукаева, где бывший глава государства проходит обвиняемым. Заседание назначено на 15 ноября. Сейчас Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/383177
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Азиз Батукаев, СДПК, суд, Кыргызстан
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Комментарии
Марат
13.11.2019, 11:21

Справедливость уже восторжествовало, коррупционеры в сизо, отвечают за содеянное. народ поддерживает нынешнего президента 

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Адаман
13.11.2019, 11:30

Никто не хочет уничтожить Атамбаева, народ лишь хочет чтобы он ответил перед народом за коррупции которые совершал

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Али
13.11.2019, 14:38

История А.Атамбаева и С.Жеенбекова ярко продемонстрировала, что в политике дружбы не бывает. Алмазбек Шаршенович извлек хороший урок, как и сами избиратели, которые голосовали за нынешнего главу по рекомендации экса, а не по сердцу и интуиции. И всем поздно стало ясно, кто есть кто. 

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Скан
13.11.2019, 15:41

Да кому он нужен. Бальной на голову, синдром Наполеона.

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