Школьники могут принять участие в альтернативной олимпиаде

Школьники смогут принять участие не только в ежегодной Республиканской олимпиаде, но и параллельно попробовать свои силы на альтернативной олимпиаде для участия в Международных соревнованиях по математике, физике, биологии, химии и информатике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Задания разработаны согласно требованиям Международных олимпиад. Отборочный тур будет проходить в онлайн и оффлайн режимах в течение учебного года.

I-II этапы – декабрь 2019 г. – январь 2020 г. в онлайн режиме.

III, IV, V этапы – февраль-апрель 2020 года в офлайн режиме.

Особенностями альтернативной олимпиады является следующее:

- на I и II этапах участники могут выполнять задания в онлайн-режиме;

- участвовать можно по нескольким предметам (в отборочном туре на международные олимпиады ранее можно было участвовать только по одному предмету);

- параллельно можно участвовать в Республиканской олимпиаде (участники, набравшие по общему рейтингу самый высокий балл на III этапе альтернативной олимпиады участвуют в IV туре Республиканской олимпиады школьников текущего года в личном зачете);

медалисты Международных олимпиад (IMO, IBO, IOI, IPHO, ICHO) предыдущего года могут участвовать в финале, минуя предыдущие этапы и Республиканскую олимпиаду текущего года.

Министерство образования и науки Кыргызской Республики запустило новый проект в целях развития олимпиадного движения в республике, а также создания условий учащимся реализовать свои знания вне зависимости от класса и формы собственности школы.