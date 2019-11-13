В жилмассиве Бишкека обнаружена незаконная точка торговли ГСМ (фото)

Сотрудниками Отдела дознания УГСБЭП по г. Бишкек совместно с ГИЭТБ г. Бишкек выявлена очередная незаконная точка реализации ГСМ в неустановленных местах.

Так, 12 ноября текущего года в ходе проведенных мероприятий на территории жилого массива "Ынтымак" города Бишкек, по улице Садырбаева была обнаружена стихийная точка сбыта ГСМ. В ходе осмотра было обнаружено свыше 2 тонн дизельного топлива, без

каких либо разрешительных документов.

Уважаемые граждане если вы обладаете, какой либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах просим вас обратится в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1,

а также для устных обращений телефон Дежурной части: (0312) 323 091, 323 707.

В настоящее время Службой проводится работа по установлению ранее ввезенного незаконным путем ГСМ, а также предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады).

Вместе с этим, хотелось отметить, что некачественное топливо может навредить вашему авто и нанести непоправимый урон окружающей среде, а значит, и здоровью граждан: увеличивается число хронических заболеваний органов дыхания, снижается репродуктивная функция, повышается смертность.