В Библиотеке Баялинова открывается научная лаборатория для детей и молодежи

15 ноября 2019 года в 11:00 часов посольство США в Кыргызской Республике совместно с Республиканской библиотекой для детей и юношества им. К.Баялинова торжественно открывают обновленную и модернизированную научно-образовательную лабораторию "Мэйкэр Спэйс".

Открытие лаборатории приурочено к финалу Национального научно-технического фестиваля. Данный фестиваль проводился с сентября в Американских уголках всех семи областей страны, где были выбраны три лучших изобретателя для участия в финале в Бишкеке.

Во время мероприятия будут предложены различные программы для детей, молодежи и взрослых разных возрастных категорий и рода деятельности. Дети смогут поучаствовать в различных мастер-классах по утилизации пластика, дизайну, робототехнике, в научных экспериментах и т.д. Во время некоторых мастер-классов буду проводиться групповые чтения и викторины с книгами на тему науки и техники, переведёнными на кыргызский язык по Программе книжных переводов посольства США в Кыргызской Республике. В рамках этой программы на кыргызский язык было переведено более 50 наименований американских книг тиражом 123 250 экземпляров с целью повышения интереса молодежи к чтению и продвижения местного издательского дела. Эти книги бесплатно распределяются по школам, общественным библиотекам и Американским уголкам по всей стране.

В рамках данного мероприятия также состоится встреча с выпускниками обменных программ посольства США в области науки и техники. Они поделятся своим опытом, полученным во время поездок в США, где они познакомились с работой научных лабораторий, технологических и инженерных центров. В фойе библиотеки научные организации и IT компании Бишкека представят свои разработки и продукцию.

В мероприятии примут участие учащиеся школ, студенты, изобретатели со всех уголков Кыргызстана, выпускники обменных программ посольства США и все желающие. В церемонии открытия примут участие представители Министерства культуры, информации и туризма, сотрудники посольства США в Кыргызстане, жители и гости столицы.

Движение "Мэйкэр Спэйс" зародилось в 2005 году в штате Калифорния (США). "Мэйкэр Спэйс" – это рабочее пространство для совместной работы, где посетители обучаются творя, изучая и делясь идеями в области науки и техники. Это место пересечения науки, техники, технологий, искусства и математики.

"Мэйкэр Спэйс" в Бишкеке – замечательное и оживленное пространство площадью 160 м2, оснащённое различными приборами и оборудованием, где посетители могут на практике использовать 3D принтеры, робототехнику, проводить научные эксперименты и т.д. В лаборатории также будут проходить тренинги по кодированию, робототехнике, конструированию и пайке, другие научно-технические мероприятия.

Представители СМИ, заинтересованные в освещении мероприятия, могут связаться с пресс-службой посольства США по электронному адресу BishkekPAS@state.gov или по следующим номерам телефонов: 0312 597000, 0770 770299.

Вход на все мастер-классы и семинары бесплатный.