Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Сотрудники ГТС задержали контрабандный табак для кальяна на 30,7 млн сомов

200  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками Государственной таможенной службы задержан контрабандный груз - табак для кальяна в ассортименте на сумму 30 млн 799 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТС при ПКР совместно с Отделом по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Северо-Восточной таможни в Бишкеке были задержаны товары – табак для кальяна в ассортименте без каких-либо товаросопроводительных документов и акцизных марок. Вес товара составил 14 275 килограмм.

Общая среднерыночная стоимость товара составила 30 млн 799 100 сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП и начато досудебное производство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383190
Теги:
ГТС, контрабанда, табак, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  