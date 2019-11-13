Сотрудники ГТС задержали контрабандный табак для кальяна на 30,7 млн сомов

Сотрудниками Государственной таможенной службы задержан контрабандный груз - табак для кальяна в ассортименте на сумму 30 млн 799 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТС при ПКР совместно с Отделом по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Северо-Восточной таможни в Бишкеке были задержаны товары – табак для кальяна в ассортименте без каких-либо товаросопроводительных документов и акцизных марок. Вес товара составил 14 275 килограмм.

Общая среднерыночная стоимость товара составила 30 млн 799 100 сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП и начато досудебное производство.