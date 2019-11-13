Уметалиева: Акаев может подать на КР в международный суд, и выиграет

Если власть обеспечит качественное расследование, то пусть возвращаются в Кыргызстан и Курманбек Бакиев, и Аскар Акаев. Таким мнением с VB.KG в рамках большого видеоинтервью поделилась известная правозащитница, председатель Ассоциации НПО в КР Токтайым Уметалиева. Известная, в том числе, своей лояльностью к первому президенту страны.

Она признала, что президентство Акаева – это время ее "взросления, как политика, аналитика, лидера Общественных организаций".

- Хочу отметить его заслуги в том, что, как Голландия - страна роз, Кыргызстан был страной неправительственного гражданского сектора. Куда шел передовой педагогический отряд, все образованные люди. Сейчас этот неправительственный сектор из института формирования и защиты интересов граждан стал гонимым, так как его превращают в орудие в руках определенных политических кланов, - говорит Уметалиева.

Она также подчеркнула, что именно во времена первого президента Кыргызстан признавался в мире "островком демократии". По ее словам, тогда на международной арене "к нам относились с доверием, а кыргызский паспорт открывал дорогу многим". И в целом, то, что "сегодня страна вышла из бедности – это прямая заслуга Аскара Акаева".

- В отношении Акаева нет вынесенного решения суда, нет расследований. (…) Если власти обеспечат качественное расследование, то пусть возвращаются в страну и Бакиев и Акаев. Пусть они ответят на все вопросы следствия. Потому что у каждого есть своя правда, - считает правозащитница, отметив, что за политические решения должен отвечать не только президент, но, и к примеру, парламент.

Уметалиева призывает понять, что "человек такой величины" (Аскар Акаев) каким-бы он ни был – плохим или хорошим, с ошибками, "он – наш". И его опыт, и имя можно использовать Кыргызстану, как ключ для открытия новых возможностей.

- Хотя его в Кыргызстане лишили всего и даже пенсии, продолжает работать как кыргызский ученый, "поднимая наш флаг". Вот недавно он был приглашен на научно-практические конференции в шесть стран, в том числе Пекин, Башкортастан и другие, в честь его юбилея. Его выступления транслирует иностранная пресса на кыргызском и русском языках. Он продвигает нашу культуру.(…) Он интеллектуальная "собственность" народа. Так почему мы должны отказываться от его ума, стратегических способностей? – вопрошает Токтайым Уметалиева.

Подробнее об этом и о том, почему Акаев может подать на Кыргызстан в международный суд и восстановится в правах, в нашем видеоматериале.