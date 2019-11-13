В Москве задержан находившийся в бегах кыргызстанец

В результате совместных усилий, предпринятых в Москве сотрудниками правоохранительных органов России и Кыргызстана, найден и взят под стражу 35-летний уроженец КР Б.К.. Он находился в межгосударственном розыске, объявленном у себя на родине.

Оперативно-розыскные мероприятия на территории российской столицы, по информации представительства МВД КР в РФ, сотрудники которого также участвовали в этой операции, проводились при оперативном сопровождении коллег из СКМ республиканского МВД и УВД Октябрьского района Бишкека.

В отношении разыскиваемого, уроженца Нарынской области, было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в значительном размере" УК КР. Согласно материалам дела, весной 2017 года, он войдя в доверие к малознакомому гражданину, обманом завладел его автомашиной марки "Хонда-Фит". Вначале взял иномарку в аренду сроком на 90 дней, а позже реализовал ее третьим лицам, после чего скрылся в неизвестном направлении. По предварительным данным, потерпевшему был причинен материальный ущерб в сумме около 280 тысяч сомов.

В настоящее время проработан вопрос по отправке задержанного в Кыргызскую Республику для привлечения к уголовной ответственности, сообщили в представительстве МВД КР в РФ.