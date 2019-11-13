Завтра в Бишкеке стартует Международный фестиваль балетного искусства

С 14 по 17 ноября в Кыргызском национальном ордена Ленина академическом театре оперы и балета им. А.Малдыбаева будет проходить Международный фестиваль балетного искусства "Балет, балет…", посвященный 70-летию со дня рождения выдающегося танцовщика, народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева.
Пресс - служба Министерства культуры, информации и туризма КР распространила программу фестиваля.
14 ноября, четверг
М. Раухвергер. "Чолпон".
Чолпон – Зарина Мухаметшина.
Нурдин – заслуженный артист КР, лауреат Международных конкурсов Марат Сыдыков.
Айдай – заслуженная артистка КР Асель Айдарова.
Балет в трех действиях, начало в 18.00.
15 ноября, пятница
А. Адан. "Жизель".
Балет в двух действиях с участием звезд балета России и Кыргызстана, премьера Приморской сцены Мариинского театра, заслуженного артиста КР Каната Надырбека и заслуженной артистки КР Айзады Тумаковой.
Начало в 18.00.
16 ноября, суббота
П. Чайковский. "Лебединое озеро".
Балет в четырех действиях с участием ведущих солистов Театра "Кремлевский балет" Олеси Рослановой и Анатолия Сои. Начало в 17.00.
17 ноября, воскресенье
Заключительный гала-концерт с участием звезд балета России, Казахстана, Кыргызстана.
Начало в 17.00.