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Завтра в Бишкеке стартует Международный фестиваль балетного искусства

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- Оксана Гут
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С 14 по 17 ноября в Кыргызском национальном ордена Ленина академическом театре оперы и балета им. А.Малдыбаева будет проходить Международный фестиваль балетного искусства "Балет, балет…", посвященный 70-летию со дня рождения выдающегося танцовщика, народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева.

Пресс - служба Министерства культуры, информации и туризма КР распространила программу фестиваля.

14 ноября, четверг

М. Раухвергер. "Чолпон".

Чолпон – Зарина Мухаметшина.

Нурдин – заслуженный артист КР, лауреат Международных конкурсов Марат Сыдыков.

Айдай – заслуженная артистка КР Асель Айдарова.

Балет в трех действиях, начало в 18.00.

15 ноября, пятница

А. Адан. "Жизель".

Балет в двух действиях с участием звезд балета России и Кыргызстана, премьера Приморской сцены Мариинского театра, заслуженного артиста КР Каната Надырбека и заслуженной артистки КР Айзады Тумаковой.

Начало в 18.00.

16 ноября, суббота

П. Чайковский. "Лебединое озеро".

Балет в четырех действиях с участием ведущих солистов Театра "Кремлевский балет" Олеси Рослановой и Анатолия Сои. Начало в 17.00.

17 ноября, воскресенье

Заключительный гала-концерт с участием звезд балета России, Казахстана, Кыргызстана.

Начало в 17.00.


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URL: https://www.vb.kg/383205
Теги:
балет, фестиваль, культура, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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