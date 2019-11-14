Техликбез: Менять или перебортовывать?

Весной и осенью водители встают перед выбором: что предпочтительнее - иметь комплект шин и дисков для каждого сезона (летние шины + диски и зимние шины + диски) или иметь только один комплект дисков и перебортовывать раз в полгода? В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

Существует распространенный миф о том, что зимняя резина при перебортовке растягивается и приходит в негодность чуть ли не через два сезона. Происходит этот миф из далеких времен, когда качество резины оставляло желать лучшего, а современного оборудования для шиномонтажа попросту не было - всю зимнюю резину перебортовывали с применением грубой силы - молотками и монтажками в гаражах. По неосторожности страдали как диски, так и шины. Для того чтобы лишний раз не рисковать, выгодно было иметь два комплекта на летнюю и зимнюю резину. На современных СТО нет никаких проблем с перебортовкой, резина испытывает минимальные нагрузки, намного меньше, чем при попадании в яму на скорости 60–90 км/ч.

С экономической точки зрения все зависит от размера колес и личных предпочтений автовладельца. На большинстве моделей современных легковых авто устанавливаются диски 15–16 диаметра, стоимость качественных литых дисков от 4 тысяч сомов за штуку. Стоимость четырех штук плюс шиномонтажные работы составит в сумме около 20 тысяч минимум. На многих автомобилях бизнесс–класса, и не только, в заводские диски встроены датчики давления, если ими не оснастить новый комплект, то будет загораться сигнал соответствующей ошибки на панели приборов.

Стоимость сезонного шиномонтажа в среднем около 1 тысячи сомов. Получается, что такие диски окупятся лишь через 10 лет. Это выгодно в том случае, если вы планируете 10 лет отъездить на вашем авто. Более экономичный вариант - штампованные диски. Окупятся через 3 года эксплуатации, но будет ли вас устраивать внешний вид автомобиля на них - решать вам.

Традиционно, в пору сезонной смены резины, на шиномонтажах образуются большие очереди, однако вместе с переобувкой колеса осматриваются на наличие дефектов, балансируются, проверяется износ протектора, исходя из которого мастер определяет, какие покрышки ставить на заднюю, а какие на переднюю ось.

При наличии второго комплекта дисков услугами шиномонтажа вы будете пользоваться намного реже, так как переобуть авто теперь можно самостоятельно, бесплатно и без очередей. Такой вариант подходит для более опытных автовладельцев, так как для новичков может быть проблематичным самостоятельно поддомкратить автомобиль, проверить давление в шинах или накачать их и правильно затянуть колесные гайки или болты.

Таким образом, если вы хотите проездить на автомобиле 3–5 лет (гарантийный срок многих производителей), установлены датчики давления, то имеет смысл переобувать резину на те же диски. Резина при этом никак не страдает, более того, проверяется ее состояние. С другой стороны, иметь два комплекта - это очень удобно и при покупке штампованных дисков не так уж и дорого. Подходите к вопросу о смене резины с умом и выбирайте наиболее приемлемый, с точки зрения затрат и удобства, вариант.

Автор: Леонид Владимиров