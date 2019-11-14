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В посольстве КР в РФ взяты под строгий контроль машины с дипномерами

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- Евгений Денисенко
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Сообщения в СМИ об использовании автомашин с дипломатическими номерами лицами, не являющимися сотрудниками посольства КР в РФ, не соответствуют действительности. Об этом официально заявили в дипмиссии.

Как проинформировали здесь, действующий Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов сразу после вступления в эту должность поручил создать комиссию из числа сотрудников посольства, ответственных за вопросы безопасности и протокола, во главе с советником-посланником. Этой комиссией была проведена поименная проверка оформления дипломатических номеров на автотранспортные средства.

Сведения ГИБДД ГУ МВД РФ, полученные из Департамента Государственного протокола МИД РФ, не подтвердили использование автотранспорта с дипномерами посольства КР в РФ иными лицами. Итоги работы комиссии не выявили разногласий с данной информацией.

Сегодня, как сообщается, на учете посольства состоит 24 автомашины с дипномерами. В том числе в автопарке самого посольства - 8 служебных автомобилей, у генеральных консульства КР в Екатеринбурге и Новосибирске – по одному, у представительства Госслужбы миграции при Правительстве КР - два и у представительства Государственной таможенной службы – один автомобиль.

Сотрудники посольства также используют 6 личных автомашин с дипномерами. По одному авто - у сотрудника Генконсульства КР в Новосибирске и у сотрудника представительства Госслужбы миграции. 3 машины с дипломатическими номерами зарегистрированы на почетных консулов КР, из них на Сахалине два и в Хабаровске - один номер.

"Информация в СМИ, относительно оформленных дипломатических номеров на автомобили бывшего посла Кыргызстана в России Апаса Джумагулова, а также на автомобиль марки Aston Martin не подтверждена. Выдача дипломатических номеров в посольстве находится под усиленным контролем его сотрудников, ответственных за вопросы безопасности", - подчеркнули в дипмиссии.


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URL: https://www.vb.kg/383210
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан, автомобили, дипломатия, Аликбек Джекшенкулов
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Комментарии
Полот
14.11.2019, 10:43

Взять на контроль нужно все посольства и консульства, чтоб не повторялось тот беспредел который творился при Атамбаеве

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Рахат
14.11.2019, 10:46

Молодцы проверяйте всех еще раз. надеемся что сопоков единичный случай

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