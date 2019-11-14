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Матч Кыргызстан-Япония: В 17.15 на Старой площади откроется фан-зона

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- Оксана Гут
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Мэрия Бишкека готова к футбольному матчу Кыргызстан - Япония, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, сегодня, 14 ноября, в 17:15 вечера на Старой площади откроется фан-зона футбольного матча сборных Кыргызстана и Японии.

Муниципальное предприятие "Тазалык" установит контейнеры для мусора, и, конечно же, сотрудники будут поддерживать территорию площади в порядке до и после трансляции матча. 20 биотуалетов установит федерация футбола КР.

В мэрии напоминают, что по данным ГУОБДД Бишкека, примерно с 14 часов дня начнут временно перекрывать некоторые улицы:

• улица Тоголок Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе;

• улица Фрунзе от ул. Исанова до ул.Орозбекова.

- Дорогие, горожане и гости столицы! Пожалуйста! Просим вас соблюдать порядок и чистоту, а также бережно относиться к друг другу, к городу, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/383213
Теги:
мэрия, перекрытие дорог, спорт, футбол, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД
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