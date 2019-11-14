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В ГУВД Бишкека потеряли 20 уголовных дел вместе с материалами по розыску

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- Екатерина Улитина
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В следственном подразделении Бишкека потеряли 20 уголовных дел вместе с розыскными делами. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Утеря была обнаружена в ходе проверки, касающейся ведения АИС ЕРПП и учетно-регистрационной деятельности. Была проведена сверка приостановленных уголовных дел в связи с розыском обвиняемых.

"В ходе проверки выявлены факты утери 20 уголовных дел (вместе с розыскными делами), возбужденных по преступлениям различной степени тяжести, числящихся за следственным подразделением ГУВД г.Бишкек", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.331 ч.1 (халатность) УК Кыргызской Республики. Организация досудебного производства поручено СО ГУ ГКНБ по г.Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/383214
Теги:
Генеральная прокуратура, ГУВД, розыск, уголовная ответственность, Бишкек, уголовное дело
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