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Эсенаман Тойгонбаев: Продажа наград фронтовиков – плевок на могилы отцов

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- Светлана Лаптева
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Председатель Бишкекского горсовета ветеранов войны Эсенаман Тойгонбаев рассказал, что недопустимо продавать награды фронтовиков и назвал это плевком на могилы отцов, погибших за Родину в борьбе с фашизмом. Он обратился к силовикам с просьбой остановить наживу на памяти, а также сообщил, что они готовы принимать медали на хранение. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

- Весной вышел указ президента, затем постановление правительства о праздновании 75-летия Победы. Согласно этим документам государственные и ветеранские организации проводят массу мероприятий, посвященных этой дате. И ветераны возмущены, что на фоне этой даты у нас в Кыргызстане боевыми наградами торгуют в ЦУМе, в антикварных магазинах, на базарах как ширпотребом. А на наши замечания не реагируют. Стыдно и страшно. Выходит простая логика – продаем все что продается. Медали хорошо идут? Ок. Значит медали. Раз юбилей, значит спрос больше будет. Государство должно следить за порядком. Иначе все обесценивается: память, подвиг, уважение к Родине, смерть солдат. Я сам только в 2015 году смог найти могилу своего отца. И таких как я в стране тысячи – для нас продажа боевых наград – оскорбление. Награды должны находится в музеях, в советах ветеранов, надо изменить закон, написать новое постановление. Куда смотрит милиция? Я уж не говорю про фашистские знаки, – рассказал с возмущением руководитель ветеранской организации.

С его мнением согласился и труженик тыла Анатолий Аранов, к которому редакция VB.KG также обратилась за комментариями.

По его словам, 75 лет великой Победы - особенный юбилей и в Бишкеке на сегодняшний день проживает 97 фронтовиков. Настоящих! Тех кто завоевал эту Победу.

- И каждый из них участвовал в боях. Вы, современники еще можете увидеть их в орденах, узнать за что они награждены. А тут медали на базаре продают! Тьфу! И на этой славе люди хотят заработать копейку? Это же не блестяшки, а боевые награды, завоеванные в тяжелых кровопролитных боях, в рукопашной. Представьте что это награды вашего деда! Нормально? Увидите на базаре продавцов награда – клеймите их позором! Это настоящее предательство. Прославлять Победы – это и прославлять боевые награды наших отцов и дедов, – сказал Аранов.

Заместитель руководителя Республиканского совета ветеранов войны и труда Чолпонбек Беккельдинов уже долгое время работает в составе комиссии по выявлению лже-ветеранов Великой Отечественной, афганской, баткенской, других конфликтов. Сам он ветеран афганской и баткенской войн служил в Панфиловской дивизии, ныне военрук.

- То о чем вы говорите еще одна грань одной и той же проблемы – отношения государства и самого общества к воинскому труду, подвигу, происходит обесценивание самих наград. Как получается? Государство награждает, говорит спасибо своему верному гражданину, солдату, вручает медаль или орден, знак. И тут же на базаре этот знак уважения государства продается. А другие наоборот бесстыдно пользуются и наградами и льготами. Льготы – считайте тоже выражение уважения к гражданину. Круг замкнулся. Получается что-то с нами не так. И очень хорошо, что в Кыргызстане была создана эта комиссия по борьбе с мошенниками. В армии теперь военнослужащие могут носить только государственные, основные награды. И это еще один хороший ход для наведения порядка в отношении к наградам. Ведь сейчас как? У нас в Кыргызстане масса общественных ветеранских организаций, каждый придумывает свои награды, причем, копируются они с советских наград. Плюс награды гражданских, неправительственные организаций, прибавьте – ведомственные.

И вот на праздник стоят рядом реальный участник боевых действий с орденом или медалью "Эрдик", заработанных в боях за Баткен, за реальный подвиг, и тут же обвешанный всяческими значками товарищ. И журналисты идут к "обвешанному" с головы до ног – берут интервью, а истинный герой остается в стороне. Молодежь, школьники не знают и не понимают какие у нас в стране реальные государственные награды. Медальки покупаются на барахолках, в интернете вообще нет никаких правил продажи орденов и медалей. Все продается и награды Великой Отечественной войны и знаки мать-героиня и награды Кыргызской Республики. "Вечерка" поднимает очень правильный вопрос, – отметил VB.KG Беккельдинов.

Как оказалось, увы, множество наших горожан – сограждан, при опросе не знают, что, сам факт продажи знаков, медалей фашистской Германии – распространение фашисткой нацисткой символики наказуемо согласно УК КР и относится к экстремистской пропаганде. На сегодня – муляж это или подлинник – не имеет значение.

А вот с медалями и наградами Великой Отечественной войны сложнее. Многие ответили, что нельзя продавать награды Кыргызской Республики, а про награды Советского Союза и Великой Отечественной войны – никто ничего не вспомнил. Лишь один из ветеранов упомянул, что в Советском Союзе это было запрещено законом и наказывалось. И поисковик из Беларуси рассказал, что у них с 2015 года действует закон, строго запрещающий продажу государственных наград. А вот про Кыргызстан никто ничего не мог сказать.

В городском совете ветеранов готовы принимать награды ветеранов Великой Отечественной войны, но они считают, что все же должен появиться соответствующий приказ, регламентирующий эту работу, порядок хранения или передачи в музеи для выставок.


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URL: https://www.vb.kg/383217
Теги:
ветераны, торговля, награда, Бишкек, Кыргызстан
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