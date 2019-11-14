Абылгазиев: ВВП Кыргызстана показывает стабильный рост

В сравнении с 2018 годом ВВП республики в 2019 году показывает стабильный рост. Об этом сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании Жогорку Кенеша.

Если в 2018 году рост ВВП составлял 3,5%, то за 9 месяцев 2019 года этот показатель достиг 6,1%, что является хорошим показатель в рамках ЕАЭС.

По словам главы правительства, за 9 месяцев текущего года экспорт составил 1,3 млрд долл США, в сравнении с прошедшим годом рост составил 11,7%. Импорт уменьшился на 7,3%. Правительством проводится работа по поддержке отечественных производителей, экспортоориентированной продукции, уменьшению объема импорта.

Говоря о прямых иностранных инвестициях, Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что за 6 месяцев 2019 года привлечено 394 млн долл США инвестиций, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года рост составил 59,4%. Кроме того, за 9 месяцев текущего года в страну привлечено 90 млрд сомов инвестиций, в сравнении с 2018 годом этот показатель вырос на 6,3%.

- В обществе большую поддержку получила политика президента Кыргызской Республики относительно недопущения увеличения объема внешнего долга. В этом направлении хочу особо отметить работу правительства по внешнему долгу. С 2018 года впервые наблюдается тенденция стабильного снижения внешнего долга к уровню ВВП. Если в 2017 году объем долга составлял 54% к ВВП, то в 2018 году уже 48%. В 2019 году этот показатель составил 46,5%. Правительство придерживается позиции, что мы должны научиться жить по средствам, рационально используя внутренние резервы и сокращать нерациональные расходы. Это основная стратегия в бюджетном вопросе, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.