Дело Кулматова – политический заказ Раима Матраимова?

То, что дело экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова политический заказ, не вызывает сомнений, другой вопрос - кто его организовал. Можно полагать, что это в интересах Раима Матраимова. Об этом в рамках большого интервью VB.KG заявила правозащитница Токтайым Уметалиева.

Она напомнила, что после увольнения Матраимова с должности зампредседателя ТС КР возглавил таможню именно Кулматов. Он, по словам Уметалиевой, "за три месяца работы возвращает в казну 15 млрд сомов, наступает на шею тому, кто через Матраимова или кого-то имел поступления от контрабанды".

Такое театрализованное шоу, говорит правозащитница, имея в виду судебный процесс, выгодно настоящим коррупционерам.

- Пока все внимание СМИ и народа направлено на это шоу, они продолжают воровать и продвигать свои проекты, которые являются убийственными и опасными для госбезопасности. Например, поднять на 50% стоимость воды, повысить налоги. Стоит прокричать "Кулматов, Ибраимов", как народ смотрит в ту сторону, а в это время коррупционеры лезут в карман к народу, - уверена Уметалиева.

Она также отметила, исходя из того, с какими нарушениями проводится судебный процесс, за этим всем стоит "непростой человек". Иначе бы прокуроры не стали так рисковать своими погонами, а судья не поддавался давлению, подчеркнула правозащитница.

От редакции напомним, что еще в апреле Токтайым Уметалиевой запретили защищать в суде Кубанычбека Кулматова. Генеральная прокуратура подтвердила, что это решение принято в рамках нового уголовно-процессуального законодательства. Но Уметалиева продолжит отстаивать свои права.

- Я подготовила достаточно хороший пакет документов, пишу в соответствующие органы. Власть сменится, и эти прокуроры будут отвечать. Если понадобится я подам в суд и выйду на площадь с обращением к президенту. У меня огромная практика и международный опыт, нельзя ущемлять права участника процесса, - заключила правозащитница.

Подробнее о деле Кулматова в нашем видеоматериале.