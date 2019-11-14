В Бишкеке перекрыты дороги из-за матча Кыргызстан-Япония

В Бишкеке начали перекрывать дороги для проезда автотранспорта. Данные меры приняты в связи с проведением в столице футбольного матча между сборными командами Кыргызстана и Японии в рамках отборочного этапа к Чемпионату мира.

По данным, ГУОБДД перекрытие осуществляется на улице Тоголок Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе и на улице Фрунзе от Исанова до улицы Орозбекова.

Старт игры назначен на 17.15.

В федерации футбола напоминает, что болельщики могут посмотреть матч в фан-зоне, организованной на Старой площади. Попасть на стадион, где будет проходить игра уже не получится, билеты были распроданы еще за два дня до матча.