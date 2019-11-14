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Подозреваемые в убийстве Саймаити не были гражданами КР

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- Екатерина Улитина
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Подозреваемые в убийстве гражданина КНР Айеркена Саймаити не являются гражданами Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственная регистрационная служба.

ГРС в своем сообщении подчеркивает, что задержанные в Турции граждане Хусейн Ахметалиев и Абдулла Энвер, задержанные и подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити не являются гражданами Кыргызской Республики.

"В соответствии с государственным реестром населения указанные лица не являются гражданами КР и соответственно не были докуметированы паспортами гражданин Кыргызской Республики", - говорится в сообщении ГРС.

Напомним, 10 ноября в Стамбуле был убит гражданин КНР Айеркен Саймаити. Власти Турции задержали троих подозреваемых, двое из них сообщили, что являются гражданами Кыргызстана.

Дело вызвало большой резонанс в Кыргызстане, так как ранее убитый бизнесмен вел здесь дела. С 2017 года является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что он пользовался незаконно выданным ему паспортом гражданина Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/383235
Теги:
ГРС, паспорт, убийство, Кыргызстан
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