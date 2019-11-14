Жээнбеков: Мы поставили цель сделать избирательную систему законной

Сегодня, 14 ноября, в Бишкеке прошла конференция "Избирательные комиссии Кыргызстана - опыт демократического развития и перспективы", приуроченная к 30-летию Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (ЦИК).

Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики Досалы Эсеналиев зачитал приветствие к участникам конференции от имени Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, а также вручил ценные подарки отдельным ветеранам избирательной системы страны по случаю 30-летнего юбилея ЦИК КР.

Текст обращения Главы государства:

"Уважаемые ветераны, члены и сотрудники избирательных комиссий всех уровней!

Уважаемые участники сегодняшней конференции!

В этом году исполняется 30 лет с начала деятельности Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики на постоянной основе.

Искренне поздравляю всех с этим знаменательным юбилеем.

За прошедший период избирательными комиссиями всех уровней накоплен огромный практический опыт.

Благодаря усилиям прежнего и нынешнего созывов ЦИК в применении инновационных технологий и обеспечении достижения прозрачности и достоверности выборов, Кыргызстан занимает лидирующие позиции на территории постсоветского пространства.

В целях обеспечения избирательных прав граждан, проведения чистых, прозрачных, справедливых и конкурентных выборов была введена новая модель.

По новой модели были проведены выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в 2015 году, выборы депутатов местных кенешей, референдум в 2016 году и выборы Президента Кыргызской Республики в 2017 году.

Новые технологии полностью исключили возможность фальсификации итогов выборов.

В этой важной работе члены ЦИК всех составов показали свой профессионализм и ответственность.

От имени избирателей выражаю всем вам глубокую благодарность!

Уважаемые участники конференции!

В настоящее время избирательная система Кыргызской Республики находится на новом этапе своего развития.

Мы поставили цель развивать избирательную систему Кыргызстана, сделать ее максимально демократичной и законной.

В принятой в 2018 году Стратегии совершенствования законодательства о выборах заданы высокие стандарты избирательных процедур, задачи по повышению политической культуры и укреплению механизмов свободных выборов, развитию цифровых технологий.

Необходимо обеспечить сохранение квот для молодежи, национальностей, женщин и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Необходимо жестко пресекать любое незаконное влияние на ход выборов, попытки подкупа избирателей или применение административного ресурса.

Только при наличии доверия народа, избирательная система будет эффективной.

Уважаемые члены ЦИК, сотрудники и ветераны!

Сегодня в нашей избирательной системе почти 25 тысяч членов избирательных комиссий различных уровней.

Ваш труд очень важен для нашего общества.

От ваших профессиональных, личных качеств, честности, порядочности, профессионализма зависит не просто неукоснительное соблюдение всех предусмотренных законом процедур, но и стабильное, демократическое развитие нашего общества и государства. Поздравляю вас с 30-летним юбилеем со дня формирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики!

Желаю вам дальнейших успехов и благополучия".