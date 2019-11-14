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Алия Шагиева представит свои работы в Париже

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- Екатерина Улитина
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В Париже 23 ноября состоится открытие персональной выставки Алии Шагиевой. Молодая художница представит свои работы под общим названием "Однажды".

"В экспозиции представлены работы, передающие какие-либо чувства, какой-то определенный момент, ситуацию. Очень разные и по настроению, и по технике, однако абсолютно схожие в одном: они про то, как важно быть честным с самим собой. Каждый момент уникален, и его неуловимость притягивает. Рисунок или картина останавливает время и позволяет рассматривать момент так долго, как захочется.

Экспозиция служит некоторым напоминанием о том, как важно принимать любой этап жизни, на котором находишься, ведь каждый момент - это то Однажды, которое учит нас чему-то и никогда не повторяется", - анонсировала Шагиева свою выставку.

Выставка откроется, 23 ноября, по адресу улица Гренель, 69.


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URL: https://www.vb.kg/383240
Теги:
выставка, искусство, художник, Кыргызстан, Алия Шагиева
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