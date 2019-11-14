Кыргызстанец стал лауреатом премии СНГ "Содружество дебютов"

Международное жюри объявило лауреатов молодежной премии СНГ "Содружество дебютов". Ими стали восемь деятелей культуры стран СНГ, чьи творческие достижения, как заявлено, стали заметным вкладом в развитие и популяризацию разных видов искусства.

Эта премия была учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств СНГ в 2008 году. И ежегодно присуждается молодым специалистам (в возрасте до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, спортсмены и тренеры, организаторы туризма.

В этот раз премия присуждалась по итогам 2018 года, который был провозглашен в СНГ Годом культуры. На соискание ее выдвигалось 26 номинантов из 8 стран. В числе те, кому жюри отдало предпочтение, стал Нуржигит Асанов - ведущий солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.

Торжественная церемония вручения премии состоится 9 декабря в Бресте, который в текущем году провозглашен культурной столицей Содружества Независимых государств. В 2014 году такой статус получал, в частности, город Ош. Лауреатами "Содружества дебютов" становились и представители Кыргызстана. В их числе заведующий отделом права Института философии и политико-правовых исследований НАН КР Алмаз Токтогулов, доцент кафедры истории и культурологии Кыргызско-Российского Славянского университета Павел Дятленко, программный менеджер Общественного объединения родителей детей с инвалидностью Сейнеп Дыйканбаева. А в 2016 году вручение премии очередным лауреатам проходило в Бишкеке, на состоявшемся здесь XI Форуме творческой и научной интеллигенции стран СНГ.