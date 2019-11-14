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Кыргызстанец стал лауреатом премии СНГ "Содружество дебютов"

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- Евгений Денисенко
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Международное жюри объявило лауреатов молодежной премии СНГ "Содружество дебютов". Ими стали восемь деятелей культуры стран СНГ, чьи творческие достижения, как заявлено, стали заметным вкладом в развитие и популяризацию разных видов искусства.

Эта премия была учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств СНГ в 2008 году. И ежегодно присуждается молодым специалистам (в возрасте до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, спортсмены и тренеры, организаторы туризма.

В этот раз премия присуждалась по итогам 2018 года, который был провозглашен в СНГ Годом культуры. На соискание ее выдвигалось 26 номинантов из 8 стран. В числе те, кому жюри отдало предпочтение, стал Нуржигит Асанов - ведущий солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.

Торжественная церемония вручения премии состоится 9 декабря в Бресте, который в текущем году провозглашен культурной столицей Содружества Независимых государств. В 2014 году такой статус получал, в частности, город Ош. Лауреатами "Содружества дебютов" становились и представители Кыргызстана. В их числе заведующий отделом права Института философии и политико-правовых исследований НАН КР Алмаз Токтогулов, доцент кафедры истории и культурологии Кыргызско-Российского Славянского университета Павел Дятленко, программный менеджер Общественного объединения родителей детей с инвалидностью Сейнеп Дыйканбаева. А в 2016 году вручение премии очередным лауреатам проходило в Бишкеке, на состоявшемся здесь XI Форуме творческой и научной интеллигенции стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/383245
Теги:
премия, СНГ, Кыргызстан, Театр оперы и балета
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