Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстан-Япония: Абылгазиев болел за сборную по футболу с трибун стадиона

144  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поддержал сборную Кыргызской Республики по футболу, которая провела игру со сборной Японии в рамках отборочного раунда Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Глава правительства накануне посетил матч, прошедший на стадионе имени Д.Омурзакова в Бишкеке.

Как известно, в отборочных играх квалификационного раунда на чемпионат мира по футболу - 2022 национальная сборная Кыргызской Республики попала в группу F вместе с командами Японии, Таджикистана, Монголии и Мьянмы. Финальная часть чемпионата мира пройдет в Государстве Катар в 2022 году.

Отметим, матч Кыргызстан-Япония закончился со счетом 0:2 не в пользу нашей команды. По данным Федерации футбола КР, на стадионе им. Долона Омурзакова собралось 17 тыс. 543 зрителя.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383252
Теги:
правительство, спорт, футбол, Бишкек, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  