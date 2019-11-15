Кыргызстан-Япония: Абылгазиев болел за сборную по футболу с трибун стадиона

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поддержал сборную Кыргызской Республики по футболу, которая провела игру со сборной Японии в рамках отборочного раунда Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Глава правительства накануне посетил матч, прошедший на стадионе имени Д.Омурзакова в Бишкеке.

Как известно, в отборочных играх квалификационного раунда на чемпионат мира по футболу - 2022 национальная сборная Кыргызской Республики попала в группу F вместе с командами Японии, Таджикистана, Монголии и Мьянмы. Финальная часть чемпионата мира пройдет в Государстве Катар в 2022 году.

Отметим, матч Кыргызстан-Япония закончился со счетом 0:2 не в пользу нашей команды. По данным Федерации футбола КР, на стадионе им. Долона Омурзакова собралось 17 тыс. 543 зрителя.