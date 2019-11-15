Законно ли доставить Атамбаева в суд силой? Мнение адвоката и главы ГСИН

В Первомайском районном суде Бишкека начались слушания по существу дела об освобождении Азиза Батукаева из колонии. Главным обвиняемым по делу проходит экс-президент республики Алмазбек Атамбаев.

Процесс проходит в закрытом режиме, так как в материалах есть два тома уголовного дела, на которых наложен гриф секретности.

Ранее, Алмазбек Атамбаев отказался выходить из камеры в СИЗО ГКНБ и участвовать на предварительных слушаниях. Таким образом он выразил протест против нарушений, которые по его мнению, имели место на всех этапах процесса.

Его адвокат Сергей Слесарев заявил, что Алмазбек Атамбаев не намерен участвовать и в слушаниях, где рассматривают дело по существу. При этом адвокат уверен, что доставить его подзащитного в суд силой, власти не имеют право.

Глава госслужбы исполнения наказаний в интервью VB.KG подтвердил, что его ведомство не имеет право заниматься приводом Алмазбека Атамбаева.

- Честно говоря, в прошлый раз суд немного погорячился, поручив ГСИН его доставку. Мы не имеем права этим заниматься. Это прерогатива Департамента охраны и конвоирования, - считает Мелис Турганбаев.

При этом он подчеркивает, что каждый человек имеет право не ходить на суды, но если у него есть уважительная причина.

- Что касается Атамбаева, то, по–моему, он где–то три раза может отказаться ходить на суды, но только по уважительной причине. Единственное, повторю еще раз, ГСИН к этому не имеет отношения. Следствие ведет ГКНБ, в СИЗО которого он и содержится, - отметил Турганбаев.

Напомним, Алмазбек Атамбаев является обвиняемым по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, осужденного за убийство. По мнению следствия, в этой операции участвовали многие высокопоставленные лица, однако одобрил ее, якобы, лично Алмазбек Атамбаев. Всего в качестве подозреваемых привлекли 19 человек, один из них сбежал из страны и объявлен в розыск, 14 заключили сделку со следствием, то есть признали вину. Четверо, в том числе экс-президент, не признают вины.