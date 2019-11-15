Опасное соседство. Точки фастфуда превратили жизнь бишкекчан в кошмар

Несколько лет назад центр Бишкека, а именно пересечение проспекта Чуй и улицы Суюмбаева (бывшая Карпинского) превратился в аллею из фастфуда. На нескольких десятках метров вдоль Суюмбаева расположились порядка двадцати точек быстрого питания. Вскоре дворы близлежащих многоэтажек стали буквально утопать в мусоре. Скамейки, бережно установленные жильцами, облюбовали любители быстрых перекусов, а урны у подъездов с завидной скоростью наполнялись пищевыми отходами. Когда антисанитария достигла "катастрофических" масштабов, рассказывает VB.KG председатель ТСЖ "Люби свой дом" Эльмира Нурмамбетова, эти самые скамейки пришлось демонтировать и в то же время писать жалобы в мэрию столицы. Жители домов по проспекту Чуй 127 и улице Суюмбаева 140, их к слову 240 семей, собирали подписи с просьбой решить эту проблему. Председателю ТСЖ даже удалось дважды побывать на личном приеме у градоначальника Азиза Суракматова. Мэр, с ее слов, обещал разобраться в ситуации, но, как говорится, а воз и ныне там.

Ввиду недавнего ЧП - взрывом и пожаром в точке быстрого питания на Чуй/Эркиндик, где погибла молодая девушка, вопрос с соседством целой сети фастфудов приобретает более тревожный и актуальный характер.

- В этом году в мае у нас тот же самый комок (точка фастфуда "Антошка" - ред.) горел. Я думала, что после этого вопрос решится, но нет. На его месте отстроили не только закусочную, но и кафе. Неужели желание заработать, (хотя не думаю, что они платят большие налоги в бюджет) настолько велико, что мнение людей, проживающих в близлежащих домах, и абсолютное ухудшение их жизни, совсем не учитывается. Уберите эти точки фастфуда, что плохого, что люди перестанут травится, - высказалась Эльмира Нурмамбетова.

В каких условиях заготавливаются все эти составляющие бургеров, хот-догов и прочего отдельный вопрос. А вот куда сливаются отходы "производства" местные жители видят каждый день. В тот самый котлован – еще один бич ТСЖ "Люби свой дом", который был вырыт в 2016 году для строительства 16-этажного дома. Из-за судебных разбирательств жильцов со строительной компанией стройка приостановлена.

Отстоять небольшой сквер горожане не смогли, а за земельный участок "воюют" уже семь лет.

- Мы писали в Свердловское РОВД, просили принять меры по незаконному рытью котлована. Но милиция… остается милицией. У нас уже пять решений Верховного суда в нашу пользу по этой стройке. В одном из них суд постановил вернуть земельный участок в первозданный вид – т.е. закопать котлован. Думали, в сентябре вопрос решится, это обещал и аким района. Но нет. Не знаю сколько нашему мэру и акиму нужно решений судов, чтоб, наконец-то, решить проблему, - сетует Нурмамбетова.

Тем временем, оползень, возникший от котлована, разрастается. Уже провалилась часть тротуара по проспекту Чуй. Почему хотя бы это не беспокоит городские власти? Не ровен час, когда дорожка обсыплется полностью и кто-то пострадает.