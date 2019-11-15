В Москве пьяный клиент оклеветал таксиста-кыргызстанца

Лишь после вмешательства российских правозащитников удалось разрешить в Москве конфликтную ситуацию, в которой пострадавшим оказался гражданин Кыргызстана Айзат Исаков, работающий здесь таксистом.

Как рассказала Валентина Чупик – руководитель правозащитной организации "Тонг Жахони", когда кыргызстанец прибыл к дому, откуда поступил вызов, его встретил нетрезвый мужчина со своей спутницей. И, увидев, что за рулем находится представитель неславянской национальности, стал оскорблять водителя, упирая на его этническую принадлежность. Даже замахнулся, намереваясь ударить. Чтобы не вступать в конфликт, Исаков захлопнул дверцу машины и отправился по другому вызову, поступившему ему в тот момент. Но клиент-cкандалист пожаловался на молодого человека в полицию и того вскоре задержали.

"Однако дежурный отдела внутренних дел по столичному району Зюзино отказался принять у Айзата встречное заявление, настаивая, чтобы тот писал лишь объяснение. Хорошо, что Айзат связался с нами по телефону. Я поспешила в этот отдел. Что там клиент со спутницей написали на парня, не знаю, мне тоже не дали ознакомиться. Дежурный продолжал стоять на своем, отказывая во встречном заявлении. Пришлось обратиться с жалобой в УВД, ГУВД, прокуратуру. И видимо, сработал один из этих звонков. Заявление у Айзата тут же приняли и отпустили его. А то ведь всерьез хотели задержать", - рассказала Валентина Чупик, чья правозащитная организация активно работает и с трудовыми мигрантами из Кыргызстана.

По ее словам, не возникло у Исакова, который пробыл в полиции несколько часов, и проблем на работе в связи с инцидентом. "Там очень вменяемый директор, который встал на защиту водителя. И сказал, что при необходимости готов предоставить записи видеорегистратора, который работал в машине Айзата во время конфликта", - сообщила Валентина Чупик.