Сурабалдиева о бюджете 2019: Главная причина - вступление в ЕАЭС

Вчера премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в парламенте отчитался за бюджет 2019 года. Как выяснилось с его слов, ожидания правительства по росту экономики не оправдались. Так фактические суммы налоговых и таможенных сборов за уходящий оказались ниже прогнозируемых показателей.

- Ожидания были высокими, но сыграли внешние и внутренние факторы. Наши ожидания не оправдались, - посетовал глава правительства.

В свою очередь депутат Бахадыр Сулейманов возмутился таким существенным расхождением между цифрами.

- Мы недобрали налогов на 6 млрд, не выполнили бюджет на 2 млрд, дебиторская задолженность - 24 млрд сомов. Как можно заведомо нести бюджет с такой корректировкой? - спросил он.

Насколько премьер-министр в данном случае несет персональную ответственность и можно ли оценить его работу как неудовлетворительную? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала члену комитета ЖК по экономической и фискальной политике, депутату Эльвире Сурабалдиевой.

По ее словам, Абылгазиев безусловно несет личную ответственность, но главной причиной сегодняшней ситуации в экономике Кыргызстана стало все же вхождение в ЕАЭС.

- Перед вхождением в ЕАЭС мы должны были рассчитать последствия, которые, кстати, прогнозировали все экономисты. Естественно на тот момент из двух зол мы выбирали наименьшее. Нам говорили, что если не вступим, то останемся за бортом экономических взаимоотношений с нашими партнерами. Ведь на тот момент мы превратились в страну банального реэкспорта из Китая в Кыргызстан и дальше в другие страны. В общем, нам предрекали наиболее худший сценарий в экономическом плане. Что же вступили и дальше выяснилось, что правительство банально не подготовило все условия для наших предпринимателей. Поэтому не удивительно, что как-то глава Армении Саркисян заявил, что бизнес Кыргызстана пассивен. Я по этому поводу на заседании комитета сказала, что это полностью вина нашего правительства, которое не проработало вопросы преференций. То, что сейчас происходит - это последствия того, что мы свою отечественную экономику не обезопасили. К примеру, те же казахи в семь раз больше добились для себя преференций, чем Кыргызстан. А наши чиновники отнеслись к этому по принципу: "авось пронесет". И никто не понес ответственности. Поэтому для меня сейчас очевидно, что кто бы не был премьер-министром такая ситуация должна была бы произойти, - сказала народная избранница.

Депутат напомнила, что кыргызстанских предпринимателей заверяли в то время, что после вступления в ЕАЭС для них откроется многомиллионный рынок России.

- На практике произошло все как раз наоборот. Наоборот, это крупные российские компании в лице Кыргызстана нашли для себя небольшой рынок. Тоже самое касается возврата наших сельскохозяйственных товаров из России. Это происходит не по вине наших фермеров, которых элементарно не подготовили и не создали им соответствующих условий. Поэтому еще раз говорю, что лично для меня вина полностью лежит на членах правительства того периода.

При этом, уверена народная избранница, дальше может быть только хуже.

- И это не зависит от того, кто придет на место премьер-министра. Вы не забывайте, что приближается пик выплат по долгам той же ТЭЦ и других проектов. К тому времени ситуация может быть намного сложнее. Поэтому именно сейчас нужно об этом думать, урезать какие-то лишние расходы и заниматься оптимизацией. В то же время, когда говорят о сокращении аппарата, то я не поддерживаю это предложение. Прежде чем выбрасывать огромное количество людей на улицу мы должны подумать о их занятости, - отметила она.

Также Эльвира Сурабалдиева не торопится давать оценку работе премьер-министра.

- Я думаю уже весной следующего года ситуация с правительством более или менее ясно прояснится. Мы увидим, как прошел отопительный сезон и как будет проходить подготовка к весенне-полевым работам. Тогда и будет ясно, как работает правительство, - добавила нардеп.