Российские военные летчики выполнили боевые задания в Кыргызстане

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане нанесли ракетный удар по условному противнику. Это было сделано в ходе выполнения полетных заданий на горном полигоне "Эдельвейс", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в подчинении которого находится авиабаза.

Российские вертолетчики, произведя поиск, отработали нанесение ракетного удара по мишеням, имитирующим легко-бронируемую технику, а также минометные позиции условного противника. При этом использовались неуправляемые ракеты класса "воздух-поверхность". Кроме того, экипажи осуществили посадки на горные площадки для условной высадки тактического воздушного десанта.

В учебно-тренировочных полетах были задействованы 2 вертолета Ми-8 и около 30 человек летного и инженерно-технического состава авиабазы "Кант". В пресс-службе ЦВО подчеркнули, что российские летчики выполняют полеты и применяют средств авиационного поражения строго по соглашению с военным ведомством Кыргызстана.

Объединенная военная российская база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств, входящих в эту организацию. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.