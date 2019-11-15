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Российские военные летчики выполнили боевые задания в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане нанесли ракетный удар по условному противнику. Это было сделано в ходе выполнения полетных заданий на горном полигоне "Эдельвейс", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в подчинении которого находится авиабаза.

Российские вертолетчики, произведя поиск, отработали нанесение ракетного удара по мишеням, имитирующим легко-бронируемую технику, а также минометные позиции условного противника. При этом использовались неуправляемые ракеты класса "воздух-поверхность". Кроме того, экипажи осуществили посадки на горные площадки для условной высадки тактического воздушного десанта.

В учебно-тренировочных полетах были задействованы 2 вертолета Ми-8 и около 30 человек летного и инженерно-технического состава авиабазы "Кант". В пресс-службе ЦВО подчеркнули, что российские летчики выполняют полеты и применяют средств авиационного поражения строго по соглашению с военным ведомством Кыргызстана.

Объединенная военная российская база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств, входящих в эту организацию. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/383273
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