Обвиняемый в смерти прокурора: "Я не убивал!"

Мелис Калыков, которого обвиняют в убийстве прокурора области, обратился с заявлением к народу Кыргызстана, президенту Сооронбаю Жээнбекову и генпрокурору Откурбеку Джамшитову. Текст его обращения распространили его родственники. Правда, датировано оно 6 июня 2019 годом.

По словам подозреваемого, следователь Омурбек Мийзамов, прокуроры и судьи рассматривают это дело односторонне.

"Все они пользуюсь своим служебным положением, занимаясь укрывательством фактов и идя на всяческие нарушения, пытаются сделать меня виновным в этом деле. Поэтому потеряв надежду на справедливое расследование я обращаюсь к вам.

Следственные, надзорные и судебные органы в этом деле действуют заодно как в том выражении: "ворона вороне глаз не выклюет". В то время как на меня пытаются повесить это дело я, пользуясь единственной возможностью, заявляю вам: Я не виноват!!!", - написал Калыков.

В своем обращении он перечислил имена организаторов, исполнителей и соучастников, видимо, самого преступления. Судя по списку речь идет о всех тех лицах из прокуратуры, которые в тот день были вместе с ними на охоте.

Далее обвиняемый в убийстве посетовал, что все эти имена он называл следователю Мийзамову, но тот не стал заносить их в протокол.

"В священный месяц Орозо с чистыми помыслами и совестью я обращаю свое лицо к богу и ответственно заявляю: "Я не убивал!"", - добавил он.

Напомним, в ночь на 18 ноября прошлого года был убит прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов. В день убийства он был на охоте с сотрудниками прокуратуры, главой УКС Баткена и местным бизнесменом. В убийстве подозревается начальник УКС Баткена Мелис Калыков