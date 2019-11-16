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Обвиняемый в смерти прокурора: "Я не убивал!"

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- Бакыт Стамов
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Мелис Калыков, которого обвиняют в убийстве прокурора области, обратился с заявлением к народу Кыргызстана, президенту Сооронбаю Жээнбекову и генпрокурору Откурбеку Джамшитову. Текст его обращения распространили его родственники. Правда, датировано оно 6 июня 2019 годом.

По словам подозреваемого, следователь Омурбек Мийзамов, прокуроры и судьи рассматривают это дело односторонне.

"Все они пользуюсь своим служебным положением, занимаясь укрывательством фактов и идя на всяческие нарушения, пытаются сделать меня виновным в этом деле. Поэтому потеряв надежду на справедливое расследование я обращаюсь к вам.

Следственные, надзорные и судебные органы в этом деле действуют заодно как в том выражении: "ворона вороне глаз не выклюет". В то время как на меня пытаются повесить это дело я, пользуясь единственной возможностью, заявляю вам: Я не виноват!!!", - написал Калыков.

В своем обращении он перечислил имена организаторов, исполнителей и соучастников, видимо, самого преступления. Судя по списку речь идет о всех тех лицах из прокуратуры, которые в тот день были вместе с ними на охоте.

Далее обвиняемый в убийстве посетовал, что все эти имена он называл следователю Мийзамову, но тот не стал заносить их в протокол.

"В священный месяц Орозо с чистыми помыслами и совестью я обращаю свое лицо к богу и ответственно заявляю: "Я не убивал!"", - добавил он.

Напомним, в ночь на 18 ноября прошлого года был убит прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов. В день убийства он был на охоте с сотрудниками прокуратуры, главой УКС Баткена и местным бизнесменом. В убийстве подозревается начальник УКС Баткена Мелис Калыков


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URL: https://www.vb.kg/383280
Теги:
Баткенская область, Сооронбай Жээнбеков, прокуратура, суд, убийство, Кыргызстан, Откурбек Джамшитов, Анарбай Мамажакыпов, Мелис Калыков
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