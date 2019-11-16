Абылгазиев потребовал сдать школы-долгострои до начала учебного года

Когда страна нуждается в образовательных учреждениях, проблем с долгостроем быть не должно. Такое требование премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев поставил перед руководителями соответствующих государственных органов во время ознакомления с ходом строительства школ в Чуйской области, передает пресс-служба правительства.

К примеру, строительство новой школы в селе Военно-Антоновка было начато еще в 2012 году. Однако работы так и не завершены. При этом подрядчику средства, необходимые для строительных работ, выделялись своевременно. Более того, в ходе строительства возникли другие вопросы, решение которых требует дополнительного финансирования.

Такая же ситуация сложилась и со строительством новой школы на 750 ученических мест в селе Беловодское, которое длится более 4 лет.

- Мы должны отойти от прежней системы и исключить проблему долгостроев. Нужно правильно и рационально использовать ресурсы государства, чтобы обеспечить доступ к образованию детей во всех регионах нашей страны. Правительство находит средства для строительства новых и ремонта действующих школ. Мы поставили перед собой очень важную задачу – добиться того, чтобы в стране не осталось ни одной аварийной школы. Для этого мы должны мобилизовать все усилия и организовать слаженную работу. Часть средств, поступающих на счет по борьбе с коррупцией, будут направлены именно на строительство школ и детских садов, - заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства подверг критике руководство Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики за несвоевременное принятие мер, а также халатное отношение к подбору подрядчиков.

- Необходимо более ответственно относиться к вопросу выбора подрядных организаций. Если одна подрядная организация не справилась с возложенной задачей, включайте ее в "черный список", чтобы больше не занимались строительством объектов, финансируемых государством. Сроки строительства объекта обозначаются изначально, государственные средства выделяются своевременно, а результата нет. Нельзя относиться халатно к работе, от результата которой зависит судьба тысяч людей, - констатировал Абылгазиев.

Вместе с тем премьер-министр потребовал более активной и ответственной работы от органов местного самоуправления при реализации подобных проектов строительства социальных объектов. Он поручил в оперативном порядке снять все имеющиеся вопросы и обеспечить сдачу объектов к началу следующего учебного года.