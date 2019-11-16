Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Военных Кыргызстана пригласят на международные армейские игры в Россию

150  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Подготовка к шестому Международному военно-техническому форуму "Армия-2020" и очередным Международным армейским играм "АрМИ-2020" рассмотрена на первом заседании оргкомитета, которое состоялось в Москве, в Национальном центре управления обороной. Оно прошло под председательством министра обороны РФ Сергея Шойгу.

- Сегодня мы начинаем работу по подготовке форума "Армия-2020". Она потребует четкого взаимодействия самых разных структур и ведомств. Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми, – подчеркнул Шойгу.

По его словам, "такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч".

На оба масштабные мероприятия, как заявлено, будут приглашены представители многих стран. Прежде всего, тех, чьи делегации и в прошлые годы участвовали в форуме и в играх. В числе таких государств – и Кыргызстан.

Так, на проходивших в августе нынешнего года играх "АрМИ-2019" военные КР поборолись за первенство сразу в нескольких конкурсах – "Танковый биатлон", "Десантный взвод", "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" (для военных инженеров). Все эти состязания проходили на территории России, а еще одно - "Конный марафон" – на военном полигоне в Монголии, где третье место разделили команды Кыргызстана и России.

Регулярно отправляются представители военного ведомства КР и на международные военно-технические форумы, организуемые на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье. На сей раз, как проинформировал заместитель министра обороны РФ Павел Попов, выставочная экспозиция будет сформирована в павильонах и на открытых площадках не только "Патриота", но и на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка", на общей площади свыше 320 тысяч квадратных метров.

- Организована работа по приглашению более 130 официальных зарубежных делегаций и предприятий промышленности. От прошлых форумов "Армию-2020" будут отличать более масштабный смотр достижений технологий искусственного интеллекта, выставка в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проекты военного технополиса "Эра", - проинформировал Попов.

Суммарная посещаемость форума прогнозируется на уровне 1,5 миллиона человек. 23 августа планируется провести совместную церемонию открытия форума и Армейских игр в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", с 24 по 26 августа на форуме смогут работать специалисты, а с 27 по 29 августа он будет открыт для всех желающих.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383289
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  