Военных Кыргызстана пригласят на международные армейские игры в Россию

Подготовка к шестому Международному военно-техническому форуму "Армия-2020" и очередным Международным армейским играм "АрМИ-2020" рассмотрена на первом заседании оргкомитета, которое состоялось в Москве, в Национальном центре управления обороной. Оно прошло под председательством министра обороны РФ Сергея Шойгу.

- Сегодня мы начинаем работу по подготовке форума "Армия-2020". Она потребует четкого взаимодействия самых разных структур и ведомств. Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми, – подчеркнул Шойгу.

По его словам, "такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч".

На оба масштабные мероприятия, как заявлено, будут приглашены представители многих стран. Прежде всего, тех, чьи делегации и в прошлые годы участвовали в форуме и в играх. В числе таких государств – и Кыргызстан.

Так, на проходивших в августе нынешнего года играх "АрМИ-2019" военные КР поборолись за первенство сразу в нескольких конкурсах – "Танковый биатлон", "Десантный взвод", "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" (для военных инженеров). Все эти состязания проходили на территории России, а еще одно - "Конный марафон" – на военном полигоне в Монголии, где третье место разделили команды Кыргызстана и России.

Регулярно отправляются представители военного ведомства КР и на международные военно-технические форумы, организуемые на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье. На сей раз, как проинформировал заместитель министра обороны РФ Павел Попов, выставочная экспозиция будет сформирована в павильонах и на открытых площадках не только "Патриота", но и на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка", на общей площади свыше 320 тысяч квадратных метров.

- Организована работа по приглашению более 130 официальных зарубежных делегаций и предприятий промышленности. От прошлых форумов "Армию-2020" будут отличать более масштабный смотр достижений технологий искусственного интеллекта, выставка в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проекты военного технополиса "Эра", - проинформировал Попов.

Суммарная посещаемость форума прогнозируется на уровне 1,5 миллиона человек. 23 августа планируется провести совместную церемонию открытия форума и Армейских игр в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", с 24 по 26 августа на форуме смогут работать специалисты, а с 27 по 29 августа он будет открыт для всех желающих.