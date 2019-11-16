Мужчина пытался незаконно попасть из КР в РК, после чего его нашли мертвым

По факту обнаружения трупа без вести пропавшего Л.Ч. в Ысык-Атинском
районе проводится досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
18 октября 2019 года в органы внутренних дел Октябрьского района с заявлением обратился гражданин Л.А. о содействии в поиске своего друга Л.Ч., который вышел из гостиницы расположенной городе Бишкек и не вернулся.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.
Для установления местонахождения вышеуказанного лица сотрудниками милиции проводились ряд следственных и оперативных мероприятий.
В ходе допроса заявителя было установлено, что вышеуказанный гражданин пересек границу Кыргызской Республики незаконно.
В настоящее время данный факт сотрудниками милиции устанавливается, направлены
соответствующие запросы.
Кроме того в ходе допроса заявителя было установлено, что без вести пропавший Л.Ч., не имея соответствующих документов, обратился к нему с просьбой покинуть государственную границу незаконным путем. В
последствии чего 15 октября текущего года заявитель, познакомив Л.Ч. с его знакомыми, примерно в 16:00 часов они выезжают в сторону государственной границы, расположенной в городе Токмок. В последующем уже в ночь на 16 октября знакомые сообщают заячителю о том, что гражданин Л.Ч. потерялся в ходе незаконного
пересечения границы в результате поднятой тревоги со стороны работников
пограничной службы Республики Казахстан.
Далее в начале ноября месяца текущего года в органы внутренних дел Ысык-Атинского района поступает сообщение об обнаружении трупа мужчины.
На место выезжала следственно-оперативная группа. Данный факт также был зарегистрирован в АИС ЕРПП. В ходе досудебного производства сотрудниками
милиции было установлено, что обнаруженный труп числился без вести пропавшим на территории УВД Октябрьского района и является гражданином Л.Ч.
В настоящее время сотрудниками милиции проводится комплекс следственных
и оперативных мероприятий.
Досудебное производство продолжается.