Мужчина пытался незаконно попасть из КР в РК, после чего его нашли мертвым

По факту обнаружения трупа без вести пропавшего Л.Ч. в Ысык-Атинском

районе проводится досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

18 октября 2019 года в органы внутренних дел Октябрьского района с заявлением обратился гражданин Л.А. о содействии в поиске своего друга Л.Ч., который вышел из гостиницы расположенной городе Бишкек и не вернулся.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.

Для установления местонахождения вышеуказанного лица сотрудниками милиции проводились ряд следственных и оперативных мероприятий.

В ходе допроса заявителя было установлено, что вышеуказанный гражданин пересек границу Кыргызской Республики незаконно.

В настоящее время данный факт сотрудниками милиции устанавливается, направлены

соответствующие запросы.

Кроме того в ходе допроса заявителя было установлено, что без вести пропавший Л.Ч., не имея соответствующих документов, обратился к нему с просьбой покинуть государственную границу незаконным путем. В

последствии чего 15 октября текущего года заявитель, познакомив Л.Ч. с его знакомыми, примерно в 16:00 часов они выезжают в сторону государственной границы, расположенной в городе Токмок. В последующем уже в ночь на 16 октября знакомые сообщают заячителю о том, что гражданин Л.Ч. потерялся в ходе незаконного

пересечения границы в результате поднятой тревоги со стороны работников

пограничной службы Республики Казахстан.

Далее в начале ноября месяца текущего года в органы внутренних дел Ысык-Атинского района поступает сообщение об обнаружении трупа мужчины.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Данный факт также был зарегистрирован в АИС ЕРПП. В ходе досудебного производства сотрудниками

милиции было установлено, что обнаруженный труп числился без вести пропавшим на территории УВД Октябрьского района и является гражданином Л.Ч.

В настоящее время сотрудниками милиции проводится комплекс следственных

и оперативных мероприятий.

Досудебное производство продолжается.