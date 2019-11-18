На молодежных Дельфийских играх в РФ ждут участников из Кыргызстана

Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств СНГ пройдут в Подмосковье с 22 по 26 ноября. На них традиционно ждут участников из всех стран Содружества, сообщили в Министерстве культуры Московской области.

Игры организуются в соответствии с решениями Советов глав правительств и министров иностранных дел государств СНГ. Ожидается, что в соревнованиях по 6 номинациям – фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация – примут участие более 400 человек в возрасте от 10 до 25 лет в составе сборных, представляющих свои страны. А жюри войдут свыше 50 знаменитых деятелей искусства из этих государств.

Второй раз такие игры проводятся в форме Дельфийского чемпионата. Первоначально данный механизм был апробирован и получил высокую оценку в 2018 году в Саратове, когда был дан старт празднования 20-летия Дельфийских игр. Они являются своего рода Олимпийскими играми в области искусств. И - единственными в мире соревнованиями, которые объединяют все виды искусств, способствуют сохранению и развитию культурного наследия, поиску и поддержке юных талантов, содействию межкультурному диалогу. К настоящему моменту проведено 13 молодежных Дельфийских игр стран СНГ, только в их финалах участвовало более 10 тысячи детей, юношей и девушек.

Постоянными и активными участниками игр являются и кыргызстанцы. И каждый раз они с успехом представляют родную республику. Так, с игр, проходивших в 2014 году в Волгоградской области, сборная КР заняла 15 призовых мест в 13 номинациях и завоевала одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей, восемь дипломов. На играх-2015 в российском городе Орел – семь медалей, на играх-2017 – шесть, в том числе две золотые и четыре бронзовые.

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века. С 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война прервала это начинание. Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе. Новая эра для этих игр, ставших всемирным явлением, началась в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран. На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) участвуют представители 115 стран.