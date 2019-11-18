Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

На молодежных Дельфийских играх в РФ ждут участников из Кыргызстана

53  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств СНГ пройдут в Подмосковье с 22 по 26 ноября. На них традиционно ждут участников из всех стран Содружества, сообщили в Министерстве культуры Московской области.

Игры организуются в соответствии с решениями Советов глав правительств и министров иностранных дел государств СНГ. Ожидается, что в соревнованиях по 6 номинациям – фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация – примут участие более 400 человек в возрасте от 10 до 25 лет в составе сборных, представляющих свои страны. А жюри войдут свыше 50 знаменитых деятелей искусства из этих государств.

Второй раз такие игры проводятся в форме Дельфийского чемпионата. Первоначально данный механизм был апробирован и получил высокую оценку в 2018 году в Саратове, когда был дан старт празднования 20-летия Дельфийских игр. Они являются своего рода Олимпийскими играми в области искусств. И - единственными в мире соревнованиями, которые объединяют все виды искусств, способствуют сохранению и развитию культурного наследия, поиску и поддержке юных талантов, содействию межкультурному диалогу. К настоящему моменту проведено 13 молодежных Дельфийских игр стран СНГ, только в их финалах участвовало более 10 тысячи детей, юношей и девушек.

Постоянными и активными участниками игр являются и кыргызстанцы. И каждый раз они с успехом представляют родную республику. Так, с игр, проходивших в 2014 году в Волгоградской области, сборная КР заняла 15 призовых мест в 13 номинациях и завоевала одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей, восемь дипломов. На играх-2015 в российском городе Орел – семь медалей, на играх-2017 – шесть, в том числе две золотые и четыре бронзовые.

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века. С 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война прервала это начинание. Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе. Новая эра для этих игр, ставших всемирным явлением, началась в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран. На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) участвуют представители 115 стран.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383295
Теги:
искусство, конкурс, музыка, Россия, СНГ, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  