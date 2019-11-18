Возненавидишь сноху - потеряешь сына. Советы психолога Ларисы Соломяниной

Извечная проблема семейных отношений - конфликт снохи и свекрови. Но сегодня, судя по моей практике, она просто кричит. И виноватого искать тут не стоит. Как правило, в любых нескладывающихся отношениях виноваты обе стороны, - говорит Лариса Соломянина, руководитель центра психического развития ИП "СоЛарС".

Можно ли примирить свекровь и сноху и каким образом? Ведь частые ссоры и недопонимание могут иметь серьезные последствия и способны разрушить общее счастье.

Так как надо строить отношения? - спросила корреспондент "Вечерки" опытного психолога.

- Отношения человека с другими людьми зависят от воспитания, образования, мировоззрения и от личных качеств каждого человека.

Возьмем, например, воспитание. В семье свекрови свои устои, которые сложились из поколения в поколение: как относиться к мужу, воспитывать детей. И ее воспитали согласно им, их она перенесла в свою семью. И тут появляется сноха, у которой совершенно иное воспитание. Например, в семье свекрови повышать голос друг на друга, а порой выражаться ненормативной лексикой по отношению к другим, считается нормой. Сноха же, которая воспитывалась в другой среде, испытывает стресс от такого отношения. Свекровь и другие домочадцы удивляются, мол, чего ты обижаешься. И даже муж, бывает, не понимает, на что обиделась его жена. Он же с детства привык к такой обстановке, он в ней вырос. И риск возникновения разногласий особенно велик, если молодой семье приходится жить совместно с родителями мужа, так как две хозяйки в одном доме часто не уживаются.

И что делать молодой женщине? Смириться? Не разводиться же?

- Не разводиться, но и терпеть такое не надо. И следует сразу сказать свекрови, что это ей не нравится. И сноха может добиться того, чтобы к ней относились иначе. Если же она будет терпеть, будут воспринимать это как должное. А у нее будет копиться негатив, который рано или поздно вырвется наружу. То есть выяснение причин неприязненных отношений должно стать первым шагом на пути к решению проблемы. И это касается как снохи, так и свекрови.

Или взять мировоззрение. Свекровь, например, театралка, следит за новинками литературы и так далее, а снохе приятнее провести вечер в кафе с подружками. Естественно, свекрови это не понравится, она считает сноху недалекой особой, которая не достойна ее сына. О чем и может с неприязнью выговаривать тому, а то и самой снохе.

Хотя немало историй и прямо противоположных. Например, сноха любит читать, бережно, как в ее семье, относится к книгам. А свекровь ее книгу может использовать как подставку для посуды. Разумеется, это снохе не понравится.

Или взять то же образование. У свекрови оно среднее, у снохи - высшее. И изначально первая непременно шепнет, и не раз, сыну, что, дескать, эта птичка не нашего полета, мол, куда ты лезешь. И свекровь на фоне снохи постоянно будет комплексовать и выискивать в ней плохое, унижая ее и тем самым возвышая себя. И в этой ситуации очень часто случаются конфликты.

И, наконец, личные качества. Есть такой термин, как "токсичные люди". Как бывший работник психиатрии, я больше склоняюсь к тому, что это люди с явными признаками расстройства личности. Здесь построить нормальные отношения вообще невозможно. Лучше не вестись на их провокации и не ввязываться в намечающийся скандал. Жить с ними в одной квартире невозможно. От таких родных лучше держаться подальше, может быть, даже уехать в другой город или страну. Иначе жизни не будет. Даже если жить в одном городе, свекровь будет постоянно приходить без предупреждения, рыться в вещах, переставлять все по–своему. Это, естественно, шокирует молодую сноху и может вылиться в ссору.

Взрослая же женщина тем самым показывает, что, дескать, ты тут никто. Как правило, это чаще всего присуще властным особам, которые привыкли командовать на работе, дома. И просто так они не хотят отдавать власть без боя. Я называю это борьбой за власть над сыном.

А он–то себя как должен вести?

- Самое незавидное положение у мужчин. Он оказывается между двух огней. Свекровь в переводе "своя кровь". И какая бы "токсичная" мама ни была, сын будет воспринимать ее любую, она его мама. И он никому не позволит говорить о ней плохо. Если жена будет говорить ему негативное о свекрови, то обязательно возникнет конфликт уже между ними. Он будет ее защищать, потому что это воспринимается психологически: мама - это часть меня. Если жена начинает говорить плохо о свекрови, то тем самым она как бы подсознательно бьет мужа в самое сердце, а мама в его сердце будет до конца жизни.

Поэтому снохе в таких ситуациях надо быть мудрее. В первую очередь никогда не говорить плохо о родителях мужа, если она хочет сохранить семью.

Часто говорят: мол, нас развела свекровь...

- Как показывает статистика, большинство браков распадается из–за вмешательства третьих лиц. И снохи, и свекрови нередко, не выдерживая эту войну, ставят ультиматумы: или я, или она. И тут все зависит от мужчины, чью сторону он примет. Но не следует доводить ситуацию до ультиматумов, а надо искать золотую середину.

Сказывается на отношениях, если сын у свекрови - единственный ребенок. В таких случаях молодым женщинам говорю: держитесь, потому что мама считает, что она единственная знает, что нужно сыну, начинает указывать. Что, естественно, не всем нравится. И конфликт налицо.

Жена единственного ребенка всегда воспринимается как конкуренция. Чисто подсознательно свекровь надеется, что сын - это забота о старости. И свекровь боится все это потерять. Опять включается борьба за будущий кошелек и будущую обеспеченную старость.

Особенно этим отличаются матери–одиночки. И вот здесь проявляется материнский эгоизм. Любая невеста воспринимается как конкурент. Немало случаев, когда матери не нравилась ни одна из невест сына. И не понравится, уверяю вас. Потому что все воспринимаются как конкурентки. И нередки случаи, когда молодые мужчины начинали выпивать, обвинять мать в том, что, дескать, из–за нее у него не сложилась жизнь. Это и есть чувство собственности: я в него вложила, он - моя собственность, и я никому его не отдам. И какая бы сноха ни пришла, она, по мнению свекрови, будет не такой, которую она хотела бы видеть рядом с сыном.

Вообще, мудрая, интеллигентная свекровь - это подарок, который еще надо принять, оценить. Ведь не редкость, когда и снохи, грубо говоря, начинают борзеть, упрямо не желая приспосабливаться к установленным нормам жизни в новой семье, налаживать отношения с матерью мужа. И если сноха начинает показывать гонор, то это изначально надо пресекать.

Но, как правило, любое замечание свекрови в лучшем случае может вызвать обиду, в худшем - ссору.

- Свекрови лучше действовать через сына, попросить, причем мягко, чтобы он поговорил со своей женой, то есть не напрямую. Если сказать напрямую о том, что такое поведение снохи ей не нравится, то сноха обидится. А если муж объяснит, что это его мама, и она должна проявлять к ней уважение, то жена поймет, если она, конечно, дорожит семейными узами. И в семье сложатся нормальные отношения. Как часто и бывает. И ошибка многих свекровей в том, что они сами высказывают свои претензии снохе да еще чаще всего требовательным тоном.

Но, повторяю, все свое недовольство надо показывать изначально, копить обиды и молчать в надежде стерпится–слюбится не надо. Но делать это надо тактично.

Есть еще вариант мам–свекровей, когда им делать нечего. Как правило, это женщины, вышедшие на пенсию, которым надо выплеснуть свои эмоции, активность, чувствовать себя значимыми, и они начинают в прямом смысле лезть в семью своего сына. Вроде бы из благих намерений. А сноха нервничает. И сын тоже не может понять, чем недовольна его половина, дескать, мама же добра хочет. А то, что свекровь по пять раз на день бегает к снохе, причем без всякой надобности, и мешает ей заниматься личными делами или звонит по пустякам по телефону, сын об этом не знает и скорее не понимает, что здесь плохого.

Судя по моей практике, чаще всего конфликты между снохой и свекровью возникают в тех случаях, когда у самой свекрови не сложилась личная жизнь. И если у человека не сложилась собственная личная жизнь, он всегда лезет в чужую. В этой ситуации можно как–то помочь матери–свекрови, может, чем–то увлечь ее. Это неплохой способ для решения нескладывающихся отношений.

Рекомендуется снохе и свекрови вместе ходить, например, в кафе. Это очень хорошо сплачивает. Совместный отдых и труд сближают людей.

Свекрови что нужно? Хорошее отношение, уважение, чтобы о ней не забывали. Надо оказывать ей всяческие знаки внимания. Например, дарить небольшие подарки. Желательно знать ее вкусы, потребности. И если подарок сделан от сердца, то это тоже располагает женщин - молодую и пожилую - друг к другу. Или говорить приятные слова свекрови: "Спасибо вам за замечательного сына". И, конечно, эти слова - бальзам на душу любой мамочке.

А если свекровь видит, что ее сын ходит в нестиранных рубашках, джинсах, неухоженный, то это сигнал ей о том, что ее сына не любят, о нем не заботятся. Или если он болеет, кашляет, а его никто не лечит, то, конечно, даже самая мудрая свекровь будет возмущаться. То же самое и с едой. Большинство мужчин любят вкусно поесть. А если жена не готовит дома, то это тоже повод для недовольства и напряжения отношений в семье.

А если сноха не умеет готовить? Не научили ее в семье, как быть?

- Предложить готовить вместе, принести книги о здоровой пище. Главное, чтобы она делала это не из–под палки, а стремилась к этому, делала с любовью для любимого мужчины. Не случайно говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Сейчас многие заказывают еду, покупают готовую, но в эту пищу не вкладывается своя энергия, любовь. И, наоборот, если еда приготовлена с любовью, с желанием порадовать своего мужчину, то тем самым ты все больше располагаешь его к себе, и свекровь довольна, видя, что ее чадо счастливо.

Так что посоветуете снохам...

- Снохам чаще надо спрашивать совета у свекрови, прислушиваться к ее мнению. Это не зазорно. Все–таки женщина прожила много лет, накопила жизненного опыта. А снохам свой гонор надо приглушить и не говорить мужу, дескать, пусть твоя мать не приходит, или запрещать ему ходить к ней. И помнить, как мужчина относится к своей матери, так он будет относиться и к своей жене. Это основы семейной психологии.

Некоторые снохи вообще запрещают свекрови видеться с внуками, не отпускают их к бабушке и той запрещают приходить в гости. Это глупость. Это свидетельствует о низком образовательном уровне снохи. И неизвестно, во что выльется эта война, в которой страдают в первую очередь мужчина и дети. Например, ребенок любит бабушку, ему с ней интересно, а мама не пускает его к ней, ребенок не понимает, почему. Это для него стресс. В любой такой войне нет победителей, все проигравшие.

и свекрови?

- Хотелось бы сказать свекровям: вы берете к себе в дом, по сути, ребенка и относитесь к ней как к собственной дочери. Полюбишь сноху, говорят, получишь дочь. Возненавидишь сноху - потеряешь сына. Поэтому свекровям надо проявить мудрость в отношениях, терпение.

Судя по моей практике, многие девчонки сегодня недолюбленные мамами. И, приходя в новую семью, им хочется этой нежности, внимания, родительской любви со стороны второй мамы. Не случайно же часто свекровь называют мамой.

А надо ли, кстати, называть свекровь мамой?

- Называть или не называть мамой свекровь, зависит от самого человека. Поэтому обижаться свекрови не надо, если сноха не называет ее мамой. Это сделать для многих непросто. Можно обращаться по имени–отчеству.

Автор: Нина Ничипорова