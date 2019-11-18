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Почему вдруг резко садится даже новый аккумулятор

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- ВБ
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Конечно, если батарея установлена под капотом по правилам, а бортовая сеть автомобиля исправна и не перегружена, то об АКБ можно практически не вспоминать. Однако многое зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина.

Если приходится много ездить по грязи или в слякотную погоду, не будет лишним периодически (например, во время заправки бачка стеклоомывателя) проверять внешнее состояние батареи. Важно помнить: чистота аккумулятора - залог его долголетия, естественно, при условии своевременной подзарядки АКБ и отсутствии неисправностей в бортсети.

Как грязь провоцирует разряд

Почему даже для необслуживаемой АКБ так важна чистота? Как отмечают специалисты, под капотом всегда, пусть и малом количестве, присутствуют испарения технических жидкостей - моторного масла, смазок, топлива.

Кроме того, в моторный отсек проникает влага и солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой. Эта взвесь постепенно оседает на крышке АКБ, образуя маслянистую пленку, которая создает токопроводящую дорожку между "плюсом" и "минусом" АКБ.

Утечки тока, возникающие на таком "мостике", существенно превышают нормативный ток саморазряда АКБ. Нетрудно догадаться, к чему это приводит. В лучшем случае будет идти ускоренный разряд батареи, особенно во время длительной стоянки. К слову, если вы оставляете машину на долгое время в гараже или паркинге (скажем, перед отъездом в отпуск), то у батареи рекомендуется обязательно снять минусовую клемму, а также насухо протереть крышку АКБ.

Автохимия против коррозии

Нередко случается, что на стыке силовых проводов и клемм АКБ на них появляется коррозионный налет. Подобные дефекты также следует устранять немедленно, поскольку они ведут к резкому росту токов утечки, снижению пускового тока и ускоренному разряду аккумулятора. И здесь уже не обойтись без специальной химии. Хорошим подспорьем в таком случае станут чистящие мультиспреи.

Так, в качестве эффективного средства для экспресс–чистки наконечников силовых проводов бортовой сети, на которых скапливается не только грязь, но и продукты коррозии, можно задействовать популярный спрей для электропроводки Electronic–Spray от Liqui Moly. Это уникальное средство, обладающее комплексным действием при обработке деталей бортовой электропроводки. Аэрозоль содержит специальное синтетическое масло и комплекс поверхностно–активных, диэлектрических и антикоррозионных присадок.

Специалисты по сервису аккумуляторов отмечают, что аэрозоль лучше всего проникает в тончайшие зазоры (а это очень важно при чистке наконечников аккумуляторных проводов), удаляет ржавчину, эффективно вытесняет воду. Кроме того, спрей легко проникает в сульфидные отложения, скапливающиеся на клеммах силовых проводов. В числе прочих достоинств препарата - отменные проникающие свойства, способность снижать контактное сопротивление и высокая антикоррозионная стойкость.

Неплохо зарекомендовал себя при чистке элементов бортовой проводки и другой немецкий аэрозоль - LM 40 Multi Funktions Spray. Разработчики позиционируют данный продукт как универсальное средство, обладающее комплексным действием при обработке загрязненных металлических деталей подкапотного пространства. Оно качественно очищает от загрязнений, следов коррозии и обеспечивает смазывающее действие.

Применительно к аккумуляторным проводам этот состав подходит как нельзя лучше - он отлично вытесняет воду из самых труднодоступных мест стыковочных наконечников, устраняет грязь, следы масла и густой смазки, улучшая тем самым электрическую проводимость на контактах. Препарат можно с успехом использовать как для чистки наконечников, так и клемм аккумулятора.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/383299
Теги:
ремонт, Кыргызстан, автомобили
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