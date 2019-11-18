В регионах КР образование на русском становится все более востребованным

В Кыргызстане все больше людей хотят, чтобы их дети владели не только государственным, но и русским языком. Формирование запроса от родителей происходит на фоне сужения среды, в которой используется официальный язык. С какими проблемами сталкиваются школы и учителя при преподавания русского языка обсудили участники круглого стола: "Значение русского языка для развития кыргызско-российского межрегионального экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", организованного Клубом региональных экспертов КР "Пикир".

Мероприятие прошло в городе Оше, с участием экспертов, филологов, практикующих учителей русского языка и представителей дипломатической миссии России в Кыргызстане и было приурочено к предстоящему перекрестному году Кыргызстана в РФ и России в КР.

- Выбор Оша для проведения данного форума, который посвящен предстоящему перекрёстному году был не случаен. Прежде всего, нужно понимать, что основные потоки трудовой миграции из Кыргызстана в Россию идут именно из южных регионов страны. Поэтому и изучение русского языка здесь достаточно востребовано. О значимости изучения в Кыргызстане русского языка не раз говорил и президент Сооронбай Жээнбеков. Во-вторых, последние два года развитие регионов является приоритетной задачей государства – важно, чтобы эти задачи начинали решаться не только с поддержки экономики, но и качественного образования, без которого страна не сможет иметь профессиональных специалистов, - задал тон дискуссии сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир", политолог Игорь Шестаков.

Роль русского языка в миграционных процессах подчеркнул в своем выступлении Консул РФ в КР Андрей Григорьев.

- Из Ошской области в трудовую миграцию в Россию, только по официальным данным, за последние несколько лет выехали 200 тысяч человек, примерно столько же из Джалал-Абада, а вот из Баткена – более 260 тысяч. Я полагаю, что это одна из причин, почему кыргызстанцы хотят изучать официальный язык. Без знания русского языка, выезжая за пределы страны они сталкиваются с проблемой коммуникаций, что в той же России может помешать им найти хорошую работу. При этом в самом Оше ситуация с русским языком несколько лучше, чем, например, в Баткене, - отметил российский дипломат.

В целом, о проблемах функционирования русского языка в Кыргызстане рассказал к.ф.н., доцент, завкафедрой теории и истории русской и зарубежной литературы факультета русской и славянской филологии КНУ им. Ж.Баласагына Бактыгуль Дюшебекова. Она напомнила, что русский язык является одним из языков ООН, занимая 6 место в мире по количеству владеющих им человек, что позволяет ему сохранять и выполнять функции языка образования, науки и культуры на международном уровне.

- В Кыргызстане русский язык имеет статус официального, на данном этапе официальный язык рассматривается как национальное достояние, и правительство республики прилагает определенные усилия, чтобы не утратить его, учитывая, что в этом есть объективная необходимость. Однако, на сегодняшний день фактическое владение русским языком в республике повсеместно сужается, - отметила Бактыгуль Дюшебекова.

По ее словам, есть несколько причин, объясняющих эту тенденцию.

- Первая причина связана с массовым оттоком русскоязычного населения, особенно из регионов Кыргызской Республики.

Вторая – с закономерным усилением позиций государственного языка − кыргызского, что, к сожалению, создает тенденцию к возникновению некоторой ущербности русского языка. Третья причина – это проблемы экономического характера, к которым относятся низкий уровень жизни населения, нехватка педагогических кадров, в том числе учителей русского языка и литературы, в общеобразовательных школах Кыргызстана, а также низкий профессиональный уровень педагогов, - подчеркнула заведующая кафедрой КНУ.

Продолжила тему доцент кафедры всемирной литературы ОшГУ Занфира Мискичекова, которая подчеркнула, что политические игрища убивают в Кыргызстане систему образования.

- За годы независимости мы разрушили все то хорошее, что было в советское время, мы ничего лучшего не построили. Более того из года в год ситуация в образовательной сфере становится только хуже. Сводится к минимуму преподавание важных дисциплин, а им на замену в больших объемах ставятся, порой, совершенно бесполезные предметы. В итоге, зачастую мы выпускаем из вузов полуфабрикатных специалистов, а не профессиональные кадры. Например, мы готовим руссоведов, которые на выходе элементарно не знают русского языка, - констатировала Занфира Мискичекова.

При этом она добавила, что родители современных школьников, будучи более дальновидными, чем политики и чиновники, вопрос преподавания русского языка в школах ставят ребром.

О масштабах востребованности русского языка в школах Оша рассказала директор школы-гимназии №21 им. А.С. Пушкина г.Оша Манзура Асланова.

- Сегодня даже национальные школы открывают на своей базе русские классы, чтобы не терять учеников. Но их основная проблема, как и в русскоязычных школах, сводится к отсутствию профессиональных кадров. Преподавать предметы на русском языке практически некому, поэтому нам приходится своими силами переподготавливать учителей из национальных школ, чтобы они могли работать в русских школах и классах. Поэтому я бы хотела обратиться к нашему Министерству образования, к российским структурам с просьбой открыть курсы переподготовки преподавателей. Если же этого не сделать, то через несколько лет мы рискуем вообще потерять русский язык в нашей стране, - отметила Манзура Асланова.

Преподаватель школы-гимназии №4 им. Кирова Оша Галина Богомолова отметила, что сужение языковой среды – это уже естественный процесс, который не остановить. При этом она подчеркнула, что во многом к этому привела недальновидность государственных управленцев. Она также озвучила ключевые проблемы, с которыми сталкиваются школы в южных регионах республики в процессе преподавания официального языка.

- Проблемой является и переполненность в местных русскоязычных школах. Так, в школе им. Кирова г. Ош учатся 3850 человек, в то время, как рассчитано учебное заведение на полторы тысячи учащихся. Отрадно, что авторитет русского языка возрастает не только в мире, но и в нашей стране. Но у нас по 50 человек в классе учатся. Порой к нам в школу приходят дети слабо владеющие русским языком, которые не всегда понимают то, что им объясняют учителя. Их родители согласны, чтобы им ставили двойки, лишь бы они учились в русскоязычной школе, и худо-бедно говорили на русском языке, - подчеркнула Галина Богомолова.

Проблему отсутствия учебных пособий в школах Кыргызстана обозначила и российский учитель русского языка и литературы, прибывшая в КР в составе группы, состоящей из 17 волонтеров, Эвелина Порываева.

- Когда нас отправляли сюда, нам дали четкую установку придерживаться российских методик преподавания и стандартов образования, чтобы дети были готовы к поступлению в российские вузы. Потому что в ближайшие годы РФ планирует в семь раз увеличить квоты для иностранных абитуриентов. Но проблема в том, что в школах нет элементарного – учебников, по которым мы должны обучать детей. И это, я считаю, упущение Россотрудничества, потому что они должны были подготовить почву для десанта российских педагогов, - отметила Эвелина Порываева.

В свою очередь сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир" Игорь Шестаков сообщил, что у него есть информация, что Центр науки и культуры РФ в КР готов помочь местным школам с учебниками, для этого руководству учебных заведений необходимо лишь подать заявку в Россотрудничество.

Важно подчеркнуть, что в следующем году в Кыргызстан прибудут еще 34 педагога из России. Они также будут преподавать русский язык и литературу в школах южных регионов республики.

В рамках круглого стола, школе им. Кирова была передана партия учебников по литературе для 11 классов. Их школе передал Клуб региональных экспертов КР "Пикир". Поддержку в приобретении учебников оказал общественный фонд "Исмаил Ата".