Лукашенко о интеграции с Россией: "На хрена нам такой союз?" (видео)

Пока не будут решены вопросы с поставками в Беларусь углеводородов и снятием торговых барьеров, на подписание дорожных карт по интеграции с Россией можно не рассчитывать, заявил накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщают белорусские СМИ.

По словам президента Беларуси, ежегодный дефицит торговли с Россией составляет до 9 млрд долларов и недопуск белорусских товаров на российские рынки не позволяет уменьшить этот дефицит.

"Ты когда вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем и годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике что-то теряем, теряем и теряем. На хрена нужен кому такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю! " - сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь ничего не просит у России, но требует равных условий для субъектов хозяйствования.

Минск не однажды напоминал, что именно равенство в доступах на рынки, торговля без изъятий и ограничений были заложены в союзный договор 1999 года, буквального исполнения которого сейчас настойчиво требует Москва.

В Беларуси и России созданы рабочие группы и готовятся дорожные карты по углублению интеграции. Интеграционные документы, как сообщалось ранее, президенты Беларуси и России намерены подписать 8 декабря, в день 20-летия образования союзного государства.

"Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить нашей Конституции и фундаментальным принципам нашего общества", - заявил Лукашенко.