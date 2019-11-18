Как депутаты "Бир Бол" связаны с Саймаити?

В социальных сетях появились фотографии, на которых предположительно сняты гражданин КНР Айеркен Саймаити и человек, похожий на депутата Жогорку Кенеша Дуйшона Торокулова. Автор поста утверждает, что фото были сняты в городе Оше, когда Дуйшен Торокулов и Алтынбек Сулайманов там работали.

Метаданные фотографии выдают результат, что фото было сделано в 2012 году, то есть во время, когда Торокулов не являлся депутатом Жогорку Кенеша.

"Саймаити стал жертвой своих же партнеров. Он переводил деньги узбекских и таджикских бизнесменов в Турцию и ОАЭ и брал свою комиссию. На последней сделке по перевозке денег в Турцию его курьера убили по дороге в аэропорт и это решило его судьбу", - написал автор.

Скорее всего, имеется в виду убийство таксиста, который занимался переправкой денег. Его тело было найдено в багажнике машины, оставленной на неохраняемой стоянке рядом с аэропортом "Манас".

В секретариате фракции "Бир Бол" не стали комментировать данную публикацию, также пока воздерживается от комментариев и сам Дуйшен Торокулов.

Отметим, Душен Торокулов является уроженцем города Кара-Суу, с 2009 года работал инспектором в Баткенской таможне, в 2012 году назначен старшим инспектором в таможне "Ош". Однако, там он проработал всего несколько месяцев, после чего получил пост председателя комитета по физической культуре и спорту города Ош. В 2017 году получил мандат депутата Жогорку Кенеша по списку партии "Бир Бол".

Алтынбек Сулайманов построил карьеру в Ошской области, однако, он перебрался в Бишкек в 2007 году, когда стал депутатом Жогорку Кенеша IV созыва. После этого он переизбирался и в V, и в VI созывы. Сейчас возглавляет парламентскую фракцию "Бир Бол". На фотографии, о которой идет речь, его нет.

Напомним, бизнесмена Айеркена Саймаити убили 10 ноября в одном из кафе в Стамбуле. Раньше он вел свой бизнес в Кыргызстане и за эти годы, по данным журналистов, был причастен к выводу из Кыргызстана около 700 млн долларов. Его деятельность связывали с фамилией Матраимовых, однако судя по последним данным круг общения бизнесмена с высокопоставленными лицами Кыргызстана был намного шире. Последние годы, Саймаити не жил в Кыргызстане, так как местные следственные органы искали его по подозрению в мошенничестве.