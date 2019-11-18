Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Как депутаты "Бир Бол" связаны с Саймаити?

227  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В социальных сетях появились фотографии, на которых предположительно сняты гражданин КНР Айеркен Саймаити и человек, похожий на депутата Жогорку Кенеша Дуйшона Торокулова. Автор поста утверждает, что фото были сняты в городе Оше, когда Дуйшен Торокулов и Алтынбек Сулайманов там работали.

Метаданные фотографии выдают результат, что фото было сделано в 2012 году, то есть во время, когда Торокулов не являлся депутатом Жогорку Кенеша.

"Саймаити стал жертвой своих же партнеров. Он переводил деньги узбекских и таджикских бизнесменов в Турцию и ОАЭ и брал свою комиссию. На последней сделке по перевозке денег в Турцию его курьера убили по дороге в аэропорт и это решило его судьбу", - написал автор.

Скорее всего, имеется в виду убийство таксиста, который занимался переправкой денег. Его тело было найдено в багажнике машины, оставленной на неохраняемой стоянке рядом с аэропортом "Манас".

В секретариате фракции "Бир Бол" не стали комментировать данную публикацию, также пока воздерживается от комментариев и сам Дуйшен Торокулов.

Отметим, Душен Торокулов является уроженцем города Кара-Суу, с 2009 года работал инспектором в Баткенской таможне, в 2012 году назначен старшим инспектором в таможне "Ош". Однако, там он проработал всего несколько месяцев, после чего получил пост председателя комитета по физической культуре и спорту города Ош. В 2017 году получил мандат депутата Жогорку Кенеша по списку партии "Бир Бол".

Алтынбек Сулайманов построил карьеру в Ошской области, однако, он перебрался в Бишкек в 2007 году, когда стал депутатом Жогорку Кенеша IV созыва. После этого он переизбирался и в V, и в VI созывы. Сейчас возглавляет парламентскую фракцию "Бир Бол". На фотографии, о которой идет речь, его нет.

Напомним, бизнесмена Айеркена Саймаити убили 10 ноября в одном из кафе в Стамбуле. Раньше он вел свой бизнес в Кыргызстане и за эти годы, по данным журналистов, был причастен к выводу из Кыргызстана около 700 млн долларов. Его деятельность связывали с фамилией Матраимовых, однако судя по последним данным круг общения бизнесмена с высокопоставленными лицами Кыргызстана был намного шире. Последние годы, Саймаити не жил в Кыргызстане, так как местные следственные органы искали его по подозрению в мошенничестве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383313
Теги:
Алтынбек Сулайманов, убийство, Кыргызстан, Бир Бол, Дуйшен Торокулов, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  