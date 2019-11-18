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Садыр Жапаров попросил президента о помиловании

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Осужденный политик Садыр Жапаров попросил помилования у президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает издание azattyk.org со ссылкой на адвоката Шарабидина Токтосунова.

По его словам, в октябре родственники Жапарова были на приеме в Комиссии по вопросам помилования при президенте КР, им сообщили, что, если политик попросит помилования, его прошение будет рассмотрено. Отмечается, что тогда Жапаров и написал прошение о помиловании, которое позже было передано в комиссию.

По словам адвоката, заявление до сих пор не рассмотрено.

"Прошел месяц с момента написания заявления. Но его до сих пор не рассмотрел. Читал то заявление, Садыр Жапаров написал в нем, что ни в чем не виноват, что его семья находится в тяжелом положении, что он потерял отца и мать, сына. Он просил освободить его, потому что он не совершал преступления", - рассказал Шарабидин Токтосунов.

В Комиссии по вопросам помилования данный вопрос пока никак не прокомментировали.


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URL: https://www.vb.kg/383314
Теги:
президент, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков
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